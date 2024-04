HSV-Spielmacher Pherai: Braunschweig-Rückkehr als Lehrling

Sein erstes Tor für den HSV hatte Immanuel Pherai ausgerechnet beim 2:1 im Hinspiel gegen seinen Ex-Klub Eintracht Braunschweig erzielt. Die Hoffnungen auf den Durchbruch haben sich indes auch vor dem Rückspiel und der ersten Rückkehr noch nicht erfüllt.

Drei Tore und fünf Vorlagen stehen in der Statistik des 23-jährigen Mittelfeldmannes, dessen Verpflichtung im vergangenen Sommer mit großen Erwartungen verknüpft waren - zur festen Größe aber ist Immanuel Pherai, der zum Nachfolger von Sonny Kittel aufgebaut werden sollte, in der Hansestadt noch nicht geworden. Auch nicht seit dem Trainerwechsel. Unter Steffen Baumgart ist für den früheren Dortmunder lediglich ein Assist notiert, resultiert aus einem herausgeholten Elfmeter beim 1:2 gegen Osnabrück. Das ist zu wenig für Pherais Ansprüche, aber auch für die des Klubs.

Dennoch bestehen durchaus Startelfchancen am Samstag in Braunschweig. Diese resultieren vor allem aus der personellen Situation: Mit Laszlo Benes (muskuläre Probleme) fällt ein Konkurrent auf der Achterposition aus, mit Ludovit Reis wird der zweite voraussichtlich wieder als verkappter Rechtsverteidiger benötigt. Der Grund: Ignace van der Brempt fehlte am Freitag beim Abschlusstraining vor der Abreise nach Niedersachsen, Reis wird folglich wohl wieder zwischen Mittelfeld und der Rechtsverteidigerrolle pendeln müssen.

Baumgart teilt Walters Einschätzung

Dennoch bleibt eine Frage offen: Wann findet Pherai seine Rolle? Baumgart stellt zunächst einmal eine Gegenfrage: "Hat er sie denn vorher gefunden?" Für ihn steht fest: "Manu ist ein sehr, sehr talentierter Spieler, der aber auch noch sehr viel lernen muss." Und in den Augen des neuen Trainers sind das exakt die gleichen Dinge, die der alte Coach angemahnt hatte.

Schon Tim Walter war Pherais Spiel mitunter zu risiko- und fehlerbehaftet, dessen Nachfolger konstatiert nun ebenfalls: "Manu muss abwägen, welche Pässe er spielen sollte und welche nicht, das sind Erfahrungswerte. Er ist noch nicht so weit, alles richtig zu machen. Aber wir sind dran und er ist auf einem guten Weg." Der nächste Nachweis für den guten Weg ist an der ehemaligen Wirkungsstätte erwünscht. Und der Torerfolg aus dem Hinspiel im November dient als Mutmacher.