HSV sorgt sich um Leibold

Tim Leibold hat sich schon früh im Pokalduell des HSV beim 1. FC Nürnberg womöglich schwer am Knie verletzt.

In der 18. Minute verdrehte sich Leibold in einem Zweikampf mit Tom Krauß unglücklich das rechte Knie. Der Linksverteidiger ging an der Außenlinie sofort zu Boden und schrie auf vor Schmerzen.

Die Mediziner der Hamburger kümmerten sich sofort um Leibold. Nach einigen Minuten Behandlung wurde der 27-Jährige unter weiterhin großen Schmerzen vom Feld getragen. Es steht zu befürchten, dass Leibold mit einer Knieverletzung womöglich länger ausfallen wird.

Er liege in der Kabine, berichtete Trainer Tim Walter kurz nach Mitternacht. "Er freut sich eigentlich für uns." Man müsse abwarten, was eine genaue Diagnose ergebe, sagte Walter weiter. Es werde bei Leibold weitere Untersuchungen geben.

Leibold stand bisher bei allen Pflichtspielen unter Trainer Tim Walter in dieser Saison auf dem Feld für den HSV.