HSV Solingen-Gräfrath verpflichtet neuen Cheftrainer

Der HSV Solingen-Gräfrath hat für die Saison 2024/25 einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der neue Mann wird der erste hauptamtliche Trainer in der Geschichte des Handball-Erstligisten.

Jonas Schlender wird neuer Trainer in Solingen-Gräfrath. Dennis Leskys

Jonas Schlender wird neuer Cheftrainer beim HSV Solingen-Gräfrath. Der 29-jährige kommt zur neuen Saison in die Klingenstadt und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Er kommt vom VfL Oldenburg.

Erster hauptamtlicher Trainer

Seit Sommer 2020 ist er dort Co-Trainer an der Seite von Niels Bötel. Seit der Saison 2022/2023 ist er zusätzlich noch Cheftrainer der Drittliga-Frauen des VfL Oldenburg. Jonas Schlender wird der erste hauptamtliche Trainer in der Geschichte des HSV Solingen-Gräfrath.

"Zusammen werden wir daher an der weiteren Professionalisierung der Strukturen arbeiten. Er wird sich aktiv in die Förderung der Jugend einbringen, sich um die Weiterbildung der Bundesliga-Mannschaft kümmern und ist für uns ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Zukunft", heißt es in einer Vereinsmitteilung der Solinger.

Verein stellt sich professioneller auf

Mit Jonas Schlender als neuem Cheftrainer und Mandy Reinarz als neue Sportliche Leiterin investiert der Verein weiter in professionelle Strukturen, um sich nachhaltig in der Handball Bundesliga Frauen zu etablieren.

"Wir freuen uns, mit Jonas Schlender einen hauptamtlichen Trainer verpflichtet zu haben, der uns auch abseits des Spielfeldes unterstützen wird. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm die nächsten Schritte gehen werden und sehe den HSV für die Zukunft gut aufgestellt", so HSV-Geschäftsführer Stefan Bögel.

“Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim HSV Solingen-Gräfrath. Die Gespräche mit Stefan waren von Anfang an sehr gut und die zukünftigen Ambitionen des Vereins, talentierte Spielerinnen und den Gesamtverein zu entwickeln, passen perfekt zu meiner Vorstellung", sagt Jonas Schlender.