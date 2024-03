HSV Solingen-Gräfrath verpflichtet 18-Jährige "talentierte Spielerin"

Nach dem Abgang von Lisa Kunert zum Bergischen HC hat der HSV Solingen-Gräfrath nun seinen Neuzugang für die neue Saison vorgestellt. Mit Mia Bomnüter kommt eine 18-Jährige zum HSV.

“Wir freuen uns, mit Mia Bomnüter eine wirklich talentierte Spielerin verpflichtet zu haben. Zusammen mit Merit Müller sind wir auch zukünftig auf Rechtsaußen sehr gut aufgestellt. Mia passt sowohl spielerisch als auch charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft", ist Geschäftsführer Stefan Bögel glücklich über die Neuverpflichtung.

"Ich denke, dass der Wechsel zum HSV Solingen-Gräfrath eine gute Möglichkeit ist, um in meiner sportlichen Entwicklung den nächsten Schritt zu machen. Daher bin ich sehr dankbar, dass der Verein mir das nötige Vertrauen entgegenbringt und mir die Gelegenheit dazu gibt. Ich freue mich schon jetzt darauf, mich auf diese Herausforderung einzulassen und die Mannschaft mit bestmöglichem Einsatz zu unterstützen", freut sich auch Mia Bomnüter.

Bomnüter begann im Alter von vier Jahren beim DJK Sümmern mit dem Handballspielen. 2016 wechselte sie in der D-Jugend zum BVB nach Dortmund und zog drei Jahre später ins Sportinternat nach Dortmund. Mit 15 Jahren spielte sie schon in der Drittliga-Mannschaft von Borussia Dortmund und stand mit 16 Jahren zum ersten Mal im Bundesliga-Kader des BVB gegen die HSG Blomberg Lippe. 2022 war sie mit der U17 Nationalmannschaft bei den Jugend-Olympischen Spielen in der Slowakei (EYOF) und belegte dort den 4. Platz. Seit der Saison 2023/24 spielt die Linkshänderin beim PSV Recklinghausen in der 3. Liga. Nun folgt der Wechsel nach Solingen, wo Bomnüter einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat.