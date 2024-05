HSV Solingen-Gräfrath verliert "Schlüsselspielerin" zum Saisonende

Rückraumspielerin Pia Adams vom HSV Solingen-Gräfrath wird nach dem letzten Spiel bei der Sport-Union Neckarsulm ihre Handball-Schuhe an den berühmten Nagel hängen. Das teilte der abstiegsbedrohte Erstligist nun mit.

"Pia Adams wird ihre Karriere aus rein persönlichen Gründen beenden", erklären die Bergischen Handballerinnen und betonen mit Blick auf den im Dezember noch bis 2025 verlängerten Vertrag: "Der HSV Solingen-Gräfrath und Pia Adams haben eine, für beide Seiten, sehr faire Regelung getroffen. Wir gehen absolut freundschaftlich auseinander und es gibt aktuell Gespräche, Pia abseits des Spielfeldes einzubinden."

"Mein Karriereende ist keine Entscheidung gegen die Mannschaft oder den Verein, sondern eine Entscheidung für mich. Es ist an der Zeit, die Prioritäten in meinem Leben anders zu setzen und mich um Dinge zu kümmern, die ich über Jahre vernachlässigt habe. Ich habe die zwei Jahre beim HSV unglaublich genossen und werde die Zeit in bester Erinnerung behalten", so Adams in einer Vereinsmitteilung.

"Pia Adams war in den vergangenen zwei Jahren eine unserer Schlüsselspielerinnen. Ihr Abgang wird bei uns eine große Lücke hinterlassen, die wir schnellstmöglich schließen müssen. Wir sind dazu aktuell in guten Gesprächen und können hoffentlich zeitnah Vollzug melden", erklärt HSV-Geschäftsführer Stefan Bögel.

Zwölf Spielzeiten in der Handball Bundesliga Frauen

Pia Adams wurde in Leverkusen geboren und startete ihre Handballkarriere bei der TG Hilgen, einem der Stammvereine der Bergischen Panther. Schon in der Jugend fiel die talentierte Rückraumspielerin auf, wechselte 2011 zu Bayer Leverkusen und gewann von 2013-15 dreimal in Folge die Deutsche Meisterschaft der weiblichen A-Jugend mit den Juniorelfen. Bereits 2012 erzielte sie ihr erstes Erstligator unter dem Bayerkreuz.

Weitere Stationen waren der TVB Wuppertal (2017-19) und der BSV Sachsen Zwickau (2020-22), mit dem sie in die Bundesligaaufstieg und Zweitliga-Spielerin der Saison wurde. "Es ist eine tolle Auszeichnung und eine Bestätigung dafür, dass sich der Fleiß und die harte Arbeit in den letzten Monaten gelohnt haben", hatte Adams damals gegenüber handball-world erklärt, doch die Teamplayerin betonte: "Dazu muss ich aber sagen, dass persönliche Auszeichnungen nie den Stellenwert einer mannschaftlichen Auszeichnung haben werden. Der Mannschaft und dem Trainerteam, die mich so großartig aufgenommen, ständig unterstützt und an mich geglaubt haben, gehört einen großen Teil dieser Auszeichnung. Für dieses Vertrauen bin ich ihnen sehr dankbar."

Auch mit Solingen gelang ihr 2023 gleich in ihrer ersten Saison der Aufstieg in die Beletage. In der laufenden Saison war sie lange Zeit führende der teaminternen Torschützinnenliste, auch aktuell rangiert sie mit 94/25 Toren bei 22 Spielen auf Rang 3 hinter Paulina Uscinowicz (112/10) und Vanessa Brandt (96/15). Alle drei kommen im Schnitt auf mehr als vier Tore pro Partie für den HSV.