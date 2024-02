HSV Solingen-Gräfrath verkündet Abgang zum Saisonende

Nach Lisa Kunert vermeldet der HSV Solingen-Gräfrath seinen zweiten Abgang zum Ende der Saison 2023/24.

Jule Polsz verlässt den Verein und wird sich zur Spielzeit 2024/25 einer neuen Herausforderung stellen. "Jule hat sich bei uns sehr gut entwickelt. Sie möchte jetzt den Schritt gehen, wofür wir vollstes Verständnis haben. Wir wissen, dass Jule bis zum Schluss alles geben wird, damit wir unsere Ziele erreichen.", kommentiert Geschäftsführer Stefan Bögel den Abgang.

Polsz selbst bedankt sich dem Verein gegenüber für ihre Zeit in der Klingenstadt. "Ich bin dem HSV für die letzten drei unbeschreiblichen Jahre sehr dankbar. Für meine persönliche und sportliche Entwicklung war der Schritt absolut richtig und wichtig."

"Ich bin extrem stolz darauf, dass ich ein Teil dieser unglaublichen Mannschaft sein durfte und wir alle zusammen in die 1. Bundesliga aufgestiegen sind!", führte Polsz aus und erklärte weiter: "Leider ist der Zeitpunkt für mich gekommen, ein neues Kapitel anzufangen und meine Ziele weiter zu verfolgen."

Von Leverkusen nach Solingen

Mit dem Handball angefangen hat Polsz beim TV Schifferstadt. 2014 wechselte sie zur TSG Friesenheim. Drei Jahre später folgte der Wechsel in die Jugendabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen. Dort gewann sie 2018 mit der A-Jugend die deutsche Meisterschaft und wurde im Folgejahr deutsche Vizemeisterin.

Im Sommer 2020 unterschrieb der Rechtsaußen ihren ersten Bundesliga-Vertrag in Leverkusen, für den sie 18 Bundesligaspiele bestritt. Ein Jahr später schloss sie sich dem HSV Solingen-Gräfrath an, mit dem sie im Mai 2023 in die Bundesliga aufstieg. Im Januar 2023 verlängerte sie ihren Vertrag bis 2025, nun folgt jedoch der vorzeitige Wechsel.