HSV Solingen-Gräfrath trifft drei Personalentscheidungen

Frauen-Erstligist HSV Solingen-Gräfrath hat drei Personalentscheidungen getroffen. Die Verträge mit Vanessa Brandt und Cassandra Nanfack wurden jeweils bis 2026 verlängert, der Kontrakt mit Tyra Bessert hingegen mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Die in Thüringen aufgewachsene Spielmacherin Bessert kam im Sommer vom TuS Metzingen zum Bundesliga-Aufsteiger. "Ich habe mich dazu entschlossen, erstmal eine Handballpause einzulegen und wieder in die Heimat in Richtung Osten zurückzukehren", begründet die 21-Jährige. "Die Mädels, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, das Umfeld und auch das gute Training haben mir die Entscheidung sehr schwer gemacht."

Für Geschäftsführer Stefan Bögel ist der Wunsch nachvollziehbar. „Tyra möchte gerne in ihre Heimat und in ihr gewohntes Umfeld zurück. Wir können den Wunsch nach einer Vertragsauflösung gut verstehen und wünschen Tyra auf diesem Wege alles Gute für ihre sportliche und private Zukunft.

Leistungsträgerin verlängert Vertrag

Vanessa Brandt wird dem HSV Solingen-Gräfrath hingegen erhalten bleiben. Die Leistungsträgerin, die 2018 im Alter von 18 Jahren von Borussia Dortmund nach Solingen wechselte, unterschrieb bis 2026.

„Der Verein ist mir einfach ans Herz gewachsen", erklärte Brandt, die 2021 und 2022 Torschützenkönigin in der 2. HBF wurde. "Ich spiele mittlerweile seit sechs Jahren hier und für mich ist der Verein eine kleine Familie geworden. Nach dem Aufstieg in die zweite und nun auch in die erste Liga verbinde ich außerdem große sportliche Erfolge mit dem HSV."

Brandt hat mit ihren Leistungen erheblichen Anteil an dem Schritt in die 1. Bundesliga. "Es ist schön zu sehen, dass ein Leistungsträger wie Vanessa Brandt so loyal zum HSV Solingen-Gräfrath steht“, freut sich Geschäftsführer Bögel. „Vanessa ist in ihrer Entwicklung noch nicht am Ende und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft noch viele Erfolge zusammen feiern können."

Linksaußen bleibt in Solingen

Neben Brandt verlängerte auch Linksaußen Cassandra Nanfack ihren Vertrag um zwei Jahre. Nach einer Schwangerschaftspause war sie pünktlich zum Aufstiegskampf in der vergangenen Saison wieder fit und erzielte in der bisherigen Erstliga-Saison bislang acht Treffer.

"Der HSV ist für mich wie eine zweite Familie“, betont Nanfack. „Nicht nur die Mannschaft, sondern auch die ganzen Fans. Alle unterstützen und helfen sich. Es ist einfach sehr schön und macht Spaß hier zu sein. Deshalb habe ich mich gerne entschieden, meinen Vertrag zu verlängern und für den HSV und die Fans zu spielen."

Bögel freut sich über diese Entscheidung: „Cassy ist für die Mannschaft ein wichtiger Baustein. Sie gehört, mit ihrem Sohn Kaiden, längst zur HSV-Familie und spielt sowohl auf als auch neben dem Feld eine wichtige Rolle. Wir werden mit Cassandra noch viel Freude haben und ich bin froh, dass sie uns so lange erhalten bleibt."