HSV Solingen-Gräfrath mit Aufstiegsheldin gegen Metzingen

Der HSV Solingen-Gräfrath kämpft mit aller Macht um den Klassenerhalt. Vor dem Heimspiel gegen die TuS Metzingen wird nun eine Vereinslegende ihr Comeback geben.

Wie der aktuelle Tabellenzwölfte der Handball Bundesliga Frauen am heutigen Samstag bekanntgab, wird Mandy Reinarz ihr Comeback auf dem Parkett geben. Die 33-Jährige hatte im Sommer ihre Karriere beendet, wird zum 1. Juli die Sportliche Leitung beim HSV übernehmen.

Die handballerischen Wurzeln hat die Spielmacherin beim TVB Wuppertal, für den sie zwei Jahrzehnte (1998-2018) spielte. Zwei Jahre (2012-14) war sie zudem per Zweitspielrecht in der Handball Bundesliga Frauen für den Rekordmeister TSV Bayer 04 Leverkusen aktiv. 2018 heuerte sie dann beim HSV Solingen-Gräfrath an, war als Kapitänin gleichzeitig am Aufstieg in die 2. Handball Bundesliga Frauen und auch in die Beletage beteiligt.