HSV Solingen-Gräfrath bindet Rückraumspielerin

HSV Solingen-Gräfrath setzt weiter auf Lara Karathanassis und hat den Vertrag mit der Rückraumspielerin verlängert.

"Wir sind froh, dass mit Lara eine weitere Spielerin, die maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 1. Handball Bundesliga hat, ihren Vertrag bis 2025 verlängert", sagte Stefan Bögel, Geschäftsführer des HSV Solingen-Gräfrath, über die Vertragsverlängerung, und fügte hinzu: "Wir legen sehr viel Wert auf Kontinuität und freuen uns, dass die Mannschaft auch in den nächsten Jahren zusammen bleibt.“

Lara Karathanassis selbst sagte zu ihrer Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr: "Ich fühle mich super wohl im Team. Die letzten Jahre waren für uns alle eine Bereicherung und haben uns noch enger zusammenwachsen lassen. Ich freue mich auf das, was uns im diesjährigen Erstliga-Abenteuer noch bevorsteht und auf eine weitere Saison im Trikot des HSV“

Lara Karathanassis spielte in ihrer Jugend beim TSV Bonn rrh, mit deren A-Jugend sie in der Saison 2014/15 in der A-Jugend-Bundesliga antrat. Anschließend gehörte die Rückraumspielerin dem Kader der Bonner Damenmannschaft an. Durch den Gewinn der Meisterschaft der Regionalliga Nordrhein im Jahr 2018 lief Karathanassis in der Saison 2018/19 in der 3. Liga auf. Anschließend trat sie mit dem Verein den Gang in die Regionalliga an. Im Sommer 2020 wechselte Lara zum HSV Solingen-Gräfrath. Im Mai diesen Jahres stieg sie mit dem HSV in die 1. Handball-Bundesliga auf. Dort steht das Team nach acht Spieltagen auf dem zwölften Tabellenplatz.