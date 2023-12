HSV: So kämpft Walter um seinen Job

Vor der geplanten Halbzeit-Analyse mit Jonas Boldt benötigt Tim Walter einen überzeugenden Auftritt seiner Elf in Nürnberg. Zwei Tage vor der Partie legte der HSV-Trainer auf der Pressekonferenz mit einem sehr aufgeräumten Auftritt vor.

Walter geht gelassen mit der Druck-Situation um, stellt sich auch den Fragen zu seiner Zukunft, er geht nicht in den Angriffsmodus über, sondern räumt gleich an mehreren Stellen ein, dass auch ihm die aktuelle Ausbeute von 28 Zählern nicht genug ist. Er kann sogar schmunzeln, dass der Verlust seines Vollbarts zu der Anspielung verleitet, der Trainer sei bereits rasiert: "Das", schmunzelt er, "heißt es doch schon seit zweieinhalb Jahren." Dass sein Bart nun ab ist, war indes nicht geplant, sondern "ein Fauxpas. Meine Frau hat gesagt, ich solle ihn stutzen, und dabei habe ich mich vertan."

Dass Missgeschicke seiner Spieler auf dem Platz dazu geführt haben, dass er als Verantwortlicher dem Vorwurf ausgesetzt ist, es würden sich unter seiner Anleitung die immer gleichen Fehler wiederholen, räumt er ein. Dieser Kritikpunkt, erklärt er, "ist absolut korrekt. Es sind haarsträubende Szenen dabei, das begleitet uns." Er attestiert diese jedoch nicht nur seinen Verteidigern, sondern auch dem Offensivpersonal. Und er liefert Erklärungen, ohne Ausreden suchen zu wollen. "Wir hatten aufgrund von vielen personellen Problemen oft nicht die Möglichkeit, das zu spielen, was wir eigentlich spielen wollen. Wir mussten immer wieder anpassen und haben das auch getan. Manchmal ist es uns geglückt, manchmal nicht."

Weil es gerade zuletzt zu häufig schief ging und nur vier der letzten elf Spiele gewonnen wurden, wächst die Kritik an ihm, und er sagt: "Die Trainerdiskussion gibt es in Hamburg immer, wenn wir verlieren, und das ist bei den Ansprüchen an den HSV auch völlig in Ordnung. Wir selbst haben auch andere Ansprüche." Dann benennt er ganz konkret diesen: "Wir wollen aufsteigen. Wir sind in Schlagdistanz und Dritter, aber ganz klar: Wir hätten gern ein paar Punkte mehr."

"Das Ziel ist der Aufstieg"

Zweifel daran, dass er das zuletzt immer verschwommener gewordene Bild des HSV-Spiels im neuen Jahr korrigieren kann und auch darf, klingen bei ihm trotz der öffentlichen Diskussion nicht durch. "Wir wissen genau, wo wir in der Winterpause ansetzen, um unsere Ziele zu erreichen. Und das Ziel ist der Aufstieg."

Hilfreich sein sollen dann auch die Erfahrungen aus der schwierigen Hinserie mit den vielen nötig gewordenen Improvisationen. Fast das gesamte Halbjahr musste der Coach seinen Kapitän Sebastian Schonlau ersetzen, über weite Strecken auch dessen Stellvertreter Ludovit Reis. "Unser Ansatzpunkt ist, dass, was wir aufgrund der Ausfälle angepasst haben, mit dem zusammenzuführen, was wir grundsätzlich wollen."

"Druck ist ein Privileg"

Den Druck, dass im Frankenland möglichst keine weitere Niederlage oder zumindest kein weiterer instabiler Auftritt dazukommen darf, nimmt er in Kauf. "Druck ist ein Privileg. Ich bin seit zweieinhalb Jahren hier und weiß, was ein Sturm in Hamburg bedeutet. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um den HSV." In Nürnberg geht es am Samstag um beides. Und Walter wirkt im vollen Bewusstsein darüber nicht trotzig. Sondern vielmehr so, als habe er den Kampf um seinen Job angenommen.