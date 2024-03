HSV siegt in Wetzlar nach "einer unserer schlechtesten ersten Halbzeiten"

Die HSG Wetzlar verliert denkbar knapp gegen Hamburg. Während die Hausherren mit der Niederlage hadern, jubelt der HSV über die Leistungssteigerung.

Am Ende fehlten der HSG Wetzlar nur zwei Tore, um den HSV zu bezwingen. So stand letztlich eine 25:27-Niederlage. "Cleverness im Angriff", meinte HSG-Torwart Till Klimpke bei Dyn auf die Frage, was zum Sieg gefehlt habe.

Dieses Attribut haben seine Teamkollegen besonders in der ersten Halbzeit vermissen lassen. "Ich hatte acht Paraden und Hamburg fünf technische Fehler. Es sind also 13 Angriff, wo sie Sch***e machen und wir gehen nur mit +2 in die Halbzeit", monierte der Keeper.

Frank Carstens stimmte seinem Schützling zu, dass dort mehr als nur ein knapper Vorsprung zur Pause drin gewesen ist. "Sicherlich hätten wir in der ersten Halbzeit mehr aus unseren Möglichkeiten machen und deutlicher führen müssen. Vor allem, weil wir mit Till Klimpke so einen starken Rückhalt hatten", kritisierte der HSG-Coach. Für Klimpke wäre "eine Führung von fünf oder mehr Toren" möglich gewesen, doch letztlich reichte es nur zu einem 12:10.

HSV siegt trotz schlechter erster Halbzeit

"Das war glaube ich einer unserer schlechtesten ersten Halbzeiten, seit ich beim HSV bin", stimmte Dani Baijens, der seit 2022 für die Hamburger aufläuft, bei Dyn seinem Gegner zu. Sein Trainer Torsten Jansen sprach hingegen von einer "nicht katastrophalen, aber doch sehr fehlergeprägten ersten Halbzeit".

Mit ein Grund könnte die lange Pause von drei Wochen gewesen sein. "Da gibt es ein paar technische Fehler und daher bekommen wir Probleme. Zudem hatte Klimpke eine sehr gute Partie", schilderte Baijens.

Doch nach der Pause steigerten sich die Gäste. Der Mittelmann nannte dabei "mehr Tempo und Ruhe sowie nicht so viele technische Fehler" als Gründe, warum er sich mit seinen Mannschaftskollegen letztlich durchsetzte. "Beide Mannschaften hatten fast identische Statistik-Werte. Es war ein enges Spiel, und ich bin überglücklich, dass wir es für uns entscheiden konnten", sagte Jansen.

"Es war ein brutales Kampfspiel, aber wir haben über ganz viele Minuten dagegengehalten und darauf gewartet, dass sich die Chance auftut. Es schwappte heute hin und her. Wir konnten dann in der entscheidenden Phase die Nadelstiche setzen und die wichtigen Tore machen. Da hatten wir dann zum Ende schon das Gefühl, dass bei Wetzlar jetzt alles passen muss, um uns noch den Sieg wegzunehmen", sagte Torwart-Routinier Johannes Bitter.

Für Klimpke war derweil klar: "Wir dürfen das Spiel hier nicht verlieren."

