HSV setzt sich mit Darmstadt ab - Club auf Platz 16

Der Hamburger SV und Darmstadt nutzten Heidenheims Niederlage, um sich in der Tabelle etwas abzusetzen. Kaiserslautern baute seine Siegesserie aus. Im Abstiegskampf rutschte der 1. FC Nürnberg nach dem Frankenderby auf Platz 16.

Flippertor leitet HSV-Sieg in Rostock ein

Der Hamburger SV nutzte am Sonntag Heidenheims Niederlage, feierte bei Hansa Rostock einen 2:0-Sieg und distanzierte damit die Schwaben in der Tabelle vorerst. Die Hausherren kamen vor ausverkauftem Haus richtig gut in die Partie und hatten schnell eine Möglichkeit (Verhoek). Allerdings übernahm schnell der HSV und hatte bis zur Pause 65 Prozent Ballbesitz. Beim Führungstreffer war aber viel Glück dabei, als der Ball wie im Flipper hin und her sprang, ehe Reis das 1:0 erzielte. Kurz darauf vergab Glatzel in guter Position. Nach dem Wechsel traf Hansa zwar doppelt, doch in beiden Fällen lag eine Abseitsposition vor. Zudem musste Roßbach mit Gelb-Rot vom Feld. Neuzugang Nemeth setzte den Schlusspunkt zum 2:0-Sieg.

Zieler-Patzer leitet St. Paulis Sieg ein

St. Pauli feierten mit Trainer Fabian Hürzeler einen perfekten Start und mit dem 2:0-Erfolg gegen Hannover 96 den zweiten Sieg 2023. Am Millerntor gab es beste Unterhaltung und eine frühe Führung für die Hamburger. Zieler bekam einen Schuss nicht zu fassen und Daschner staubte zum 1:0 ab. Nach einer knappen halben Stunde glückte Metcalfe ein Sonntagsschuss zum 2:0. Eine vermeintliche Abseitsposition, die vom Linienrichter angezeigt wurde, löste der VAR auf. Nach dem Wechsel musste zudem Neumann mit der Ampelkarte zum Duschen und die Partie war entschieden.

Magdeburg schlägt in der Nachspielzeit zurück

Durch ein ganz spätes Tor hat der 1. FC Magdeburg ein Remis gegen den Karlsruher SC gerettet. Die Gäste erwischten zunächst den perfekten Start und gingen nach einem platzierten Schuss von Jung bereits in der dritten Minute in Führung. Der FCM war zwar in der Folge darum bemüht, die Spielkontrolle zu übernehmen, blieb dabei allerdings zu harmlos. Im Gegenteil hatten die Badener bei einem Konter nach einer Stunde eine Großchance, die Wanitzek liegenließ. Mit der letzten Aktion der Partie glückte dem FCM noch der Ausgleich (Elfadli). Damit wartet der KSC seit dem 11. Spieltag auf einen Sieg.

Alle drei gewannen am Samstag: Terrence Boyd, Ragnar Ache und Martin Fraisl (v.li.). imago images (3)

Ache setzt Lucky Punch im Frankenderby

Die SpVgg Greuther Fürth hat am Samstagabend das 270. Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg spät für sich entschieden. Im Nachbarschaftsduell am Samstagabend sah es lange nach einer torlosen Angelegenheit aus - obwohl beide Teams genügend Chancen auf einen Treffer hatten. Die größte davon vergab Hrgota bereits in der 12. Minute, Fürths Kapitän setzte einen Elfmeter nach Foul von Hübner an Abiama an die Latte. Im zweiten Durchgang parierten beide Schlussmänner je einmal glänzend, ein FCN-Tor wurde vom VAR zurecht einkassiert. Den Lucky Punch setzte schließlich Fürth in Person von Joker Ache mit dem 1:0 in der Nachspielzeit (90.+1). Nürnberg steckt damit tief im Abstiegskampf.

Boyd lässt den Betzenberg beben

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt eine der formstärksten Mannschaften im Unterhaus: Der Zweitliga-Aufsteiger gewann am Samstag auch sein fünftes Ligaspiel in Serie und beißt sich durch das 2:1 über Holstein Kiel in der Spitzengruppe fest. Die unveränderten Pfälzer erwischten einen Start nach Maß und gingen durch Hanslik früh in Führung (6.). Kiel steigerte sich in der Folge, profitierte bei Poraths Ausgleichstreffer aber von einem schweren Patzer Luthes (30.). Für das erlösende zweite Lauterer Tor sorgte schließlich Boyd (71.), der 13 Minuten zuvor noch einen Hochkaräter leichtfertig hatte liegen gelassen.

Wintzheimer bringt Braunschweig auf Kurs

Ein echter Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg gelang Eintracht Braunschweig mit dem 2:0 gegen Aufstiegskandidat Heidenheim. Die Niedersachsen, deren Mittelkreis in der Nacht auf Samstag verunreinigt worden war, hatten vor der Pause noch Pfostenpech (Marx, 40.). Nach dem Wechsel verhinderte BTSV-Keeper Fejzic eine Doppelchance von Kleindienst (53.), ehe er dem Angreifer auch die dritte Möglichkeit auf einen Treffer verwehrte (69.). Eine Viertelstunde vor Schluss war es dann Winter-Neuzugang Wintzheimer, der nach tollem Sprint für das 1:0 sorgte (72.). Lauberbach machte mit einem Traumtor den Deckel drauf (90.). Durch den Sieg verbessert sich Braunschweig vorübergehend auf Rang neun.

Klos rettet Arminia den Auswärtssieg

Im Keller verschaffte sich auch Arminia Bielefeld mit einem wichtigen 3:1-Auswärtssieg in Regensburg Luft zum Atmen. Dabei ließ sich der Bundesliga-Absteiger auch von einem ganz frühen Rückstand nicht aus der Fassung bringen. Elvedi köpfte die Oberpfälzer mit seinem ersten Zweitliga-Tor überhaupt (im 71. Einsatz) bereits nach zwei Minuten in Führung. Vasiliadis antwortete per Volley bereits nach 14 Minuten. Anschließend war Arminia die klar bessere Mannschaft, belohnte sich aber nicht. Beinahe hätte Elvedi in der Schlussphase ein zweites Mal getroffen, doch der VAR verwehrte dem Treffer wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung (77.). So durfte sich Joker Klos mit einem Doppelpack (85., 90.+1) zum Matchwinner aufschwingen.

Darmstadt ist bestens gerüstet für den DFB-Pokal

Das Familienduell in Sandhausen fiel am Freitagabend flach: Bei den Hausherren stand Marcel Mehlem zwar in der Startelf, Bruder Marvin fehlte Darmstadt jedoch wegen einer Gelbsperre. Zunächst von der Bank aus sah Neuzugang Filip Stojilkovic, wie seine Kollegen einen starken Start erwischten. Nach einer Ecke war Honsak vor SVS-Keeper Drewes am Leder und nickte in der 7. Minute ein. Doch damit nicht genug: Der lange verletzte Angreifer - in der Vorwoche war er zu seinem ersten Saisoneinsatz gekommen - war in der 25. Minute nach feiner Tietz-Vorlage nochmals zur Stelle. In der 55. Minute machte Vilhelmsson mit dem 3:0 frühzeitig alles klar, das letzte Fünkchen Spannung am Hardtwald trat Karim mit dem 4:0 in der Schlussphase aus. Primus Darmstadt bleibt mit nur einer Saisonniederlage am 1. Spieltag (0:2 in Regensburg) das Maß aller Dinge und geht bestens gerüstet ins Pokalduell bei Eintracht Frankfurt am Dienstag.

Paderborn dreht nach dem Ausgleich auf

Bedröppelte Düsseldorfer, feiernde Paderborner: Florent Muslija traf per Elfmeter. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Im Verfolgerduell zwischen Paderborn und Düsseldorf tauschte SCP-Trainer Kwasniok nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen Stuttgart (1:2) auf vier Positionen, die Fortuna musste unter anderem auf Topscorer Kownacki (Gelbsperre) und kurzfristig auch auf Kapitän Sobottka (Erkältung) verzichten. Nach guten Chancen auf beiden Seiten war es schließlich Pieringer, der das Leder aus kurzer Distanz zur Führung für den SCP über die Linie beförderte (37.). Doch die Fortuna ließ nicht locker: Justvan foulte Karbownik im Strafraum, Hennings verwandelte den Elfmeter nahezu perfekt zum Ausgleich (59.). Allerdings hatte der SCP schnell die doppelte Antwort parat. In Folge eines Freistoßes staubte Heuer zunächst zum 2:1 ab (62.), dann drehte Justvan gegen Karbownik den Spieß um und holte seinerseits einen Elfmeter heraus - Muslija verwandelte zum 3:1 (68.). Der eingewechselte Leipertz machte kurz nach seiner Einwechselung mit dem 4:1 alles klar. Die Ostwestfalen klettern damit vorübergehend auf Platz vier.