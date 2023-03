HSV schlägt Nürnberg und setzt Darmstadt vor Topspiel unter Druck

Der HSV bleibt Tabellenführer Darmstadt 98 auf den Fersen. Am Abend kommt es zum Topspiel. Sandhausen gibt die Rote Laterne an Regensburg ab. St. Pauli feiert den sechsten Sieg in Serie. Der 23. Spieltag im Überblick.

Der Hamburger SV hat seine Serie fortgeführt. Am Samstag bezwangen die Hanseaten den 1. FC Nürnberg mit 3:0 und blieben auch im sechsten Spiel des Jahres ohne Niederlage. Unterm Strich war es die individuelle Klasse von Dompé, die den Unterschied ausmachte. Neben Dompé (19.) trafen Reis (52.) und Königsdörffer (90.+5) für den HSV, der nun 48 Punkte aufweist und Tabellenführer Darmstadt 98 weiter im Nacken sitzt. Die Lilien (49 Zähler) treten erst am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Spitzenspiel beim Verfolger 1. FC Heidenheim an.

Sandhausen gibt Rote Laterne an Regensburg ab

Fortuna Düsseldorf kam beim stark abstiegsbedrohten SSV Jahn Regensburg zu einem 1:0 und feierte damit den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Kownacki (86., Foulelfmeter) sorgte mit seinem zehnten Saisontor für den Sieg. Die Regensburger, die seit nunmehr zehn Ligaspielen auf einen Dreier warten, sind mit 20 Punkten jetzt Letzter.

Der punktgleiche SV Sandhausen konnte nach vier Niederlagen in Folge durch ein Tor in letzter Sekunde wieder punkten. Gegen Holstein Kiel stand am Ende ein 1:1. Wahl (47.) hatte die Störche in Führung gebracht, Reese (87.) einen Foulelfmeter vergeben, ehe Evina (90.+5) der Ausgleich gelang. Damit endete eine Torflaute der Sandhäuser von 507 Minuten.

Sechster Sieg in Folge für St. Pauli

Matchwinner: Lukas Daschner (li.) erzielte einen Doppelpack. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Mit Paderborn und St. Pauli trafen zwei extrem formstarke Teams aufeinander, der SCP holte im neuen Jahr 13 von 15 möglichen Punkten, die Kiez-Kicker gewannen alle fünf Begegnungen unter Neu-Coach Hürzeler. Auch am Freitag ging es für die Gäste gut los, Daschner traf zur Führung (15.). Pech für die Kwasniok-Elf, vor dem Treffer hätte es Einwurf für Paderborn geben müssen. Pech hatte der SCP auch in Minute 37, als Humphreys nur die Latte traf. Für Paderborn kam es noch dicker, denn kurz vor der Pause schnürte Daschner den Doppelpack und stellte auf 2:0 (42.).

Nach der Pause kam Paderborn schnell zum Anschluss, Vasiljs schwache Parade beförderte Mets ins eigene Tor (51.). Zu mehr reichte es für Paderborn, bei dem der bereits ausgewechselte Conteh binnen weniger Augenblicke die Ampelkarte sah, jedoch trotz großer Mühen nicht. Nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg gegen den SCP holte St. Pauli wieder einen Dreier und reitet die Erfolgswelle mit nun sechs Siegen in Folge weiter.

Duell der Aufsteiger geht an Magdeburg

Magdeburg fing gegen den FCK gut an, konnte aber erste Chancen nicht nutzen. Zum ersten Mal im Netz lag die Kugel bei den Hausherren, doch Boyd stand klar im Abseits (18.). Ein intensives Duell der beiden Aufsteiger ging mit einer knappen Führung für den FCM in die Kabine, da Kwartengs leicht abgefälschter Schuss den Weg an Luthe vorbei fand (41.). Auch nach der Pause blieben die Hausherren mutig, Joker Ito stellte aus spitzem Winkel auf 2:0 (65.). Die Entscheidung in dieser Partie. Der FCM sammelte drei wichtige Zähler im Abstiegskampf, der FCK büßte im Rennen um die oberen Plätze ein.