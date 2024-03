HSV: Rückschlag für van der Brempt

Tagelang ging der bange Blick von Steffen Baumgart vor allem auf den Oberschenkel von Miro Muheim. Freitag meldete sich der Linksverteidiger im Training zurück, dafür verkündet der HSV-Coach einen Rückschlag bei Muheims Pendant auf der rechte Seite, Ignace van der Brempt.

Der Belgier van der Brempt fehlt seit der Wochenmitte im Mannschaftstraining und wird auch am Sonntag im wegweisenden Spiel gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen - mindestens. "Er hat muskuläre Probleme", sagt Baumgart. "Er hat immer mal wieder Probleme, die hatte er schon bevor ich hier war, und diese Probleme sind jetzt leider wieder aufgetreten." Zur Erinnerung: Das Ende des letzten Jahres hatte van der Brempt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel verpasst, seit seinem Comeback war er nicht mehr ansatzweise an die starke Form vor seiner Auszeit herangekommen.

Baumgart legt deshalb im Umgang mit dem 21-Jährigen nun eine Vollbremsung ein. "Wir machen jetzt erstmal einen Schritt zurück und müssen vorsichtig sein. Er muss sich komplett auskurieren. Er wird uns fehlen, aber wir müssen jetzt an den Jungen denken." Das klingt nicht danach, als stünde die Leihgabe von Red Bull Salzburg nach der Länderspielpause auf Anhieb wieder zur Verfügung, sein Trainer aber setzt eher auf einen langfristigen Effekt: "Wir müssen Ignace in einen körperlichen Zustand bekommen, in dem er das abrufen kann, was er leisten kann."

Gegen Wiesbaden fehlen drei Außenverteidiger

Baumgart ist generell der Überzeugung, dass Profis nach Verletzungspausen einen behutsamen Aufbau benötigen. Diesen hätte er grundsätzlich auch Muheim gern gewährt. Aber: Die angespannte Personallage gibt Geduld nicht her. "Miro", verrät der Coach nach der ersten kompletten Einheit des Schweizers zwei Tage vor dem Spiel, "ist ein Kandidat für den Kader und vielleicht sogar für die Startelf. Ich bin da eigentlich kein Freund von, aber in der jetzigen Situation muss ich alles überdenken."

Die "jetzige Situation" bedeutet, dass Baumgart mit Noah Katterbach (Oberschenkelblessur) und Moritz Heyer (Gelb-Rot-Sperre) nach van der Brempt bereits drei Außenverteidiger gegen Wehen Wiesbaden fehlen. Startet Muheim auf Anhieb, bleibt immer noch die Besetzung der Rechtsverteidigerposition offen. Mit Nicolas Oliveira und William Mikelbrencis bleiben nur noch zwei Youngster als Optionen, eine Systemumstellung auf Dreierkette schließt Baumgart aus. Zum Wochenanfang hat er über die beiden 20-Jährigen gesagt: "Sie haben nicht viel Erfahrung, aber sie haben das schon gespielt." Auch deshalb ist Baumgart bereit, beim Einbau von Muheim mit einem Grundsatz zu brechen.