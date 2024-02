HSV: Reis bleibt wohl weiter Joker

Der kommende Gegner Hannover stand für den HSV lange Zeit in Verbindung mit einer Serie. Bis zum Dezember hatte die Elf von Tim Walter nur ein Auswärtsspiel gewonnen, bei 96. Zuletzt gelangen drei Dreier in der Fremde am Stück, dafür gingen zwei Heimspiele nacheinander verloren. Diese Serie soll Freitag enden.

Trotz seines Siegtreffers in Berlin droht HSV-Vizekapitän Ludovit Reis gegen Hannover erneut die Jokerrolle. IMAGO/Matthias Koch