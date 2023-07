HSV: Ramos macht Hoffnung

Die Defensivsorgen bleiben auch zur Wochenmitte groß beim Hamburger SV. Tim Walter ist daher jeder weitere Trainingsteilnehmer für den Abwehrbereich willkommen. Am Mittwoch feierte der frisch verpflichtete Neuling Ignace van der Brempt seinen Einstand - und noch ein Neuling dieses Sommers ist endlich voll dabei im Training: Guilherme Ramos.

Die Eindrücke, die der 25-Jährige am Mittwochvormittag auf dem Trainingsplatz im Schatten des Volksparkstadions hinterließ, wecken Hoffnung. Kernig schmiss sich der Ex-Bielefelder in die Zweikämpfe, grätschte entschlossen Ransford Königsdörffer ab, ging immer wieder in direkte Duelle mit Modellathlet Robert Glatzel. Seit seiner Ankunft musste Ramos nach einer Schulter-Operation noch weitgehend Körperkontakt und Zweikämpfe meiden. Während des Trainingslagers steigerte er bereits die Intensität, und nun, so scheint es, ist er auch voll belastbar. Sein Trainer war zum Vorbereitungsstart noch sehr zurückhaltend bezüglich der Chancen, dass der neue Innenverteidiger zum Auftakt gegen Schalke mitwirken könnte, der Portugiese selbst hingegen hatte diese Partie früh als sein Ziel benannt.

Ramos also geht wieder in die direkten Duelle und könnte damit zum Kandidaten für die Generalprobe bei den Glasgow Rangers am kommenden Samstag werden, denn: Konditionell ist er auf der Höhe, hat die gesamte Vorbereitung absolviert und in vereinzelten Spielformen auch erste Abläufe verinnerlichen können.

van der Brempt legt los

Daran arbeitet nun auch van der Brempt, der im athletischen Bereich ebenfalls keine sichtbaren Rückstände aufweist und die rechte Abwehrseite verstärken soll. "Es ist gut, dass ich direkt loslegen kann", sagt der 21-jährige Belgier. Zumal dies für einige seiner neuen Teamkollegen noch nicht gilt.

Verteidiger-Trio absolviert nur Laufeinheit

Das Verteidiger-Trio Sebastian Schonlau, Jonas David und Miro Muheim absolvierte auch am Mittwoch lediglich eine Laufeinheit abseits der Kollegen. Dennis Hadzikadunic war gar nicht auf dem Platz. Der Bosnier hatte bereits tags zuvor eher die Einheit beendet, Walter aber Entwarnung gegeben: "Das war abgesprochen." Nun lautet die Begründung Belastungssteuerung.

Ein Fragezeichen steht auch hinter Daniel Heuer Fernandes. Auch beim Keeper hatte der Coach nach dessen Trainingsunfall samt Fingerverletzung an der linken Hand am Dienstag Zuversicht ausgestrahlt („Schlimm wird es nicht sein“), Torwart-Training aber absolvierte der 30-Jährige nicht. Bei der ersten Spielform mischte Heuer Fernandes im Feld mit, danach machte er Läufe am Rande des Platzes. "Ich kann es nicht sagen und nicht ändern", hatte Walter zu den Einsatz-Chancen seiner Sorgenkinder bei der bevorstehenden Generalprobe gesagt. Und dabei gewirkt als habe er soeben in eine Zitrone gebissen.