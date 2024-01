HSV: Pherai und die besonderen Tore

Seine Lehrjahre hat Immanuel Pherai im Nachwuchs von Borussia Dortmund verbracht. Das 2:0 mit dem Hamburger SV zum Rückrundenauftakt bei Schalke 04 samt eigenem Treffer feierte der 22-Jährige dementsprechend als einen "Derbysieg".

Bei einer Maßflanke von Ignace van der Brempt hatte der nur 1,75 Meter große Mittelfeldspieler das richtige Näschen und den perfekten Laufweg, um ungehindert zum ersten Hamburger Treffer einköpfen zu können - ohnehin zeichnet den Niederländer ein gutes Gespür für Torerfolge in den richtigen Momenten und Spielen aus: Sein erstes Erfolgserlebnis für den HSV hatte er nach vor allem verletzungsbedingten Startschwierigkeiten Ende November ausgerechnet beim 2:1 gegen seinen Ex-Klub Eintracht Braunschweig gefeiert, das zweite war eine Woche darauf im brisanten Stadt-Derby zum 2:2 auf St. Pauli erfolgt. Am vergangenen Samstag nun traf er in seinem persönlichen Derby in Gelsenkirchen und sagt nach der Ausbildung beim BVB von 2017 bis 2022: "Es war schon geil, hierher zu kommen. Das hat sich für mich wirklich wie ein Derby angefühlt."

Dass er ausgerechnet per Kopf traf, war für ihn in doppelter Hinsicht kein Zufallstreffer. "Der Trainer will von uns Achtern, dass wir bei diesen Bällen durchlaufen und den Weg in den Strafraum machen", sagt Pherai. Tatsächlich war auch das zweite Tor durch sein Pendant Laszlo Benes ähnlich gefallen, weil der Slowake bei Jean-Luc Dompés Hereingabe durchgestartet war. Der zweite Grund für Pherais angesichts seiner Statur eher ungewöhnliches Tor ist neben der Schalker Schläfrigkeit sein Timing. "Ich bin zwar nicht der Größte, aber ich kann gut köpfen. Da der Ball dann genau dort runter kam, wo ich hingelaufen bin, war es dann ziemlich einfach. Ich musste meinen Kopf eigentlich nur noch hinhalten."

Pherai trifft in seiner ersten Hamburger Spielzeit nicht nur gegen die "richtigen" Gegner, er war auf Schalke auch zum für ihn richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Der Grund: Vize-Kapitän Ludovit Reis ist wieder einsatzbereit und war vor seiner Schulter-Operation gesetzt im zentralen Mittelfeld, Samstag kam er nach 72 Minuten. Das bedeutet für Pherai: Obwohl er in Abwesenheit seines Landsmannes eine ordentliche Quote hatte und eine positive Entwicklung nahm, muss er künftig um seinen Platz in der Startelf wieder hart kämpfen.