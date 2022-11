HSV patzt in Fürth - Hansa rettet 1:1 bei Glöckner-Debüt - FCH festigt Platz drei

Der Hamburger SV hätte zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können, doch Fürth machte dem Favoriten einen Strich durch die Rechnung - mit einer bemerkenswerten Serie. Heidenheim löste seine Aufgabe in Sandhausen, wobei es plötzlich eng wurde. Hansa Rostock rettete mit neuem Trainer einen Punkt gegen kriselnde Nürnberger.

Sieb zum dritten Mal Matchwinner

Die Fürther haben einen Lauf - und das bekam am Mittwochabend der HSV zu spüren! Drei Siege unter Neu-Trainer Alexander Zorniger, dreimal 1:0 - und dreimal hieß der Torschütze Armindo Sieb. Eine bemerkenswerte Serie, die das Kleeblatt auf Platz neun spülte. Während im Ronhof der erste Fürther Sieg gegen den HSV seit 1964 gefeiert wurde, herrschte beim harmlosen HSV Ernüchterung. Vor allem in der zweiten Hälfte fanden die Hamburger überhaupt nicht statt, konnten keine einzige Chance verbuchen. Und so verpasste der HSV die Tabellenführung, die Darmstadt am Donnerstagabend in Magdeburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausbauen kann.

Dramatische Schlussphase in Sandhausen

Von hinten rückte der drittplatzierte 1. FC Heidenheim durch einen 4:3-Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen bis auf einen Punkt an den HSV heran. Nach den Toren von Siersleben (31.), Kleindienst (40.), Kühlwetter (48.) und Sessa (73.) sah alles nach einem klaren FCH-Sieg aus, doch nach Papelas zwischenzeitlichem 1:3 (50.) trafen in der Schlussphase auch noch Kinsombi (76.) und Esswein (80.) für Sandhausen und sorgten für ein dramatisches Finish. Belohnt wurde der Kampf nicht, die Krise der Kurpfälzer verschärfte sich weiter.

Nürnberg verspielt Führung

Hansa Rostock holte beim Debüt des neuen Trainers Patrick Glöckner ganz spät einen Punkt. Joker Fröling erzielte in der Nachspielzeit das 1:1 für die Hausherren, nachdem Nürnberger (5.) die Franken früh in Führung gebracht hatte. Der Club wartet damit schon seit vier Spielen auf einen Sieg und droht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern, da am letzten Spieltag der Hinrunde der SC Paderborn ins Max-Morlock-Stadion kommt.

Kein Sieger in Regensburg

In einem echten Abnutzungskampf trennten sich Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig 1:1. Dabei war die Partie im Jahnstadion flott losgegangen: Makridis (11.) traf für die Hausherren, Lauberbach (14.) konterte prompt. Doch danach passierte lange nichts mehr - bis zum vermeintlichen Treffer von Albers (65.), der nach Videobeweis aber nicht zählte, weil Thalhammer zuvor im Abseits gestanden hatte. Abgesehen davon hatte die Partie nur wenig Torraumszenen zu bieten - und so blieb es beim Unentschieden, mit dem beide Teams weiter auf der Stelle treten.