HSV nutzt WM-Pause und reist in die USA

Der Hamburger SV wird die WM-Pause nutzen und in ein Trainingslager nach Amerika reisen, das gab der Zweitligist am Wochenende bekannt.

Der HSV um Trainer Tim Walter und Vorstand Jonas Boldt gibt seine Visitenkarte in Amerika ab. IMAGO/Oliver Ruhnke

"Für den HSV ist diese Tour eine sehr attraktive Möglichkeit, die DFL, den deutschen Fußball und unseren Klub international zu repräsentieren und Erfahrungen zu sammeln. Auch mit Blick auf Vermarktungsaspekte war die Bereitschaft des Sports und des Trainerteams sofort gegeben. Die gemeinsamen Erlebnisse und einmaligen Tage in den USA werden das Team zudem weiter zusammenschweißen und die lange Winterpause etwas verkürzen", wird Vorstand Jonas Boldt auf der Vereinswebsite zitiert.

Die Hamburger werden nach dem Hinrunden-Abschluss in der 2. Liga gegen den SV Sandhausen (12. November) vom 13. bis zum 22. November nach Amerika reisen. Dort steht am 15. November (4 Uhr/MEZ) in Irvine unter anderem ein Testspiel gegen den Zweitligisten Orange County Soccer Club auf dem Programm.

Der HSV-Tross wird zunächst in Irvine/Kalifornien unterkommen. Während des Aufenthalts sind Trainingseinheiten und weitere Aktivitäten geplant, die die Rothosen auch nach Los Angeles und andere Orte in Kalifornien führen könnten.

Der HSV führt aktuell die 2. Bundesliga mit 21 Punkten aus neun Spielen an.