HSV nutzt Darmstadts Patzer - Schalke steigt auf

Im extrem spannenden Aufstiegsrennen der 2. Liga patzte Darmstadt in Düsseldorf und ermöglichte so Schalke den ersten Matchball, den S04 am Samstagabend gegen St Pauli direkt verwandelte. Der HSV mischt wieder richtig mit, Bremen greift am Sonntag ein.

Erst 0:2, dann Aufstieg: Schalkes wilde Aufholjagd

Am Samstagabend kam es zum Aufstiegskracher zwischen Schalke und St. Pauli, in dem die Knappen den vorzeitigen Aufstieg feiern wollten. Entsprechend dynamisch starteten sie dann auch ins Spiel, doch ließen sie auch zahlreiche Hochkaräter ungenutzt - allen voran Top-Torjäger Terodde. Anders die Kiezkicker, die trotz zahlreicher Corona-Ausfälle ein starkes Spiel machten und dank des erst 19-jährigen Matanovic auch rasch mit 2:0 in Führung gingen. S04 tat sich schwer, drängte aber mit aller Macht nach vorne - und wendete nach der Pause das Blatt: Erst sorgte Terodde per Doppelpack für den Ausgleich, ehe der eingewechselte Zalazar sträflich frei gelassen das 3:2 markierte und die Veltins-Arena zum Tollhaus machte. Als dann Beifus die Rote Karte sah, war die Messe gelesen - Matanovics Gelb-Rote in der Nachspielzeit ging dann aber auch noch in die Statistik des Spiels ein, in dem der FC Schalke 04 seine Bundesliga-Rückkehr perfekt machte.

HSV nun mittendrin im Aufstiegsrennen

Mit dem Ausblick auf den zumindest temporären Sprung auf Platz zwei legte der HSV am Samstagnachmittag gegen Hannover 96 munter los. Die Rothosen durften sich allerdings bei Schlussmann Heuer Fernandes bedanken, der gleich zweimal stark gegen Weydandt hielt (4., 12.). Kälter präsentierte sich HSV-Knipser Glatzel, der die Hamburger per Doppelschlag in Führung schoss (13., 20.) - Kerk verkürzte postwendend (22.). Im zweiten Abschnitt, für Hannover ging es sportlich um nicht mehr viel, blieb Hamburg die bessere Mannschaft. Reis (56.) und Kaufmann (76.) verpassten zwar die Vorentscheidung, doch die Rothosen brachten die Führung über die Zeit und bleiben nach dem Spieltag mindestens Dritter.

Mainka mit dem Hinterkopf

In Regensburg hatte der Jahn gleich zweimal Glück, dass zwei Heidenheimer Pfostentreffer (4., 20.) ein Spiel zwischen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld nicht frühzeitig in eine Richtung lenkten. Kurz vor der Pause jubelte dann plötzlich der Hausherr, wenig später wurde Albers' vermeintliche Führung wegen einer Abseitsstellung jedoch einkassiert. Zu Beginn des zweiten Abschnitts zählte das Tor dann - das erste des FCH: Nach einer Ecke erzielte Mainka mit dem Hinterkopf die Heidenheimer Führung (51.), die nach Zwarts' Kopfballchance für Regensburg Mohr mit einem strammen Rechtsschuss zum 2:0-Endstand ausbaute (82.).

Gaus verpasst den Abschiedssieg

Im vorerst letzten Zweitliga-Heimspiel präsentierte sich der FC Ingolstadt nicht besonders gefährlich, die bereits geretteten Gäste von Hansa Rostock schlossen sich an. In der ersten halben Stunde gab es keinen einzigen Torschuss, Duljevic hatte dann eine Großchance für die Kogge - Jendrusch hielt stark (35.). Nach der Pause verpasste Gaus vor Kolke den Treffer für Ingolstadt (55.) und damit ein sehr versöhnliches Ende vor eigener Kulisse in der Abstiegssaison.

Kempe-Tor zu wenig: Darmstadt verschläft erste Hälfte in Düsseldorf

Der SV Darmstadt 98 verlor am Freitagabend mit 1:2 bei Fortuna Düsseldorf und erlitt im Aufstiegsrennen einen Rückschlag. Gleichzeitig ermöglichten die Lilien durch ihre Niederlage Schalke schon am 33. Spieltag den ersten Matchball. In Düsseldorf verschlief der SVD die Anfangsphase komplett, Iyoha (3.) und Zimmermann (10.) trafen zur frühen Führung für die Fortunen. Die Lilien hatten sogar noch Glück, dass das Aluminium bei einem Klauß-Schuss ein durchaus mögliches 0:3 zur Pause verhinderte. Nach Wiederanpfiff übernahm Darmstadt aber das Kommando, Kempe erzielte vom Punkt den Anschlusstreffer (60.). Die Gäste drückten nun vehement auf den Ausgleich, dieser sollte aber nicht mehr fallen. Vielmehr verloren in einer hektischen Schlussphase beide Teams noch einen Mann: Düsseldorfs Ginczeks sah glatt Rot, Darmstadts Gjasula Gelb-Rot (jeweils 88.).

Paderborn gewinnt letztes Heimspiel der Saison

Der SC Paderborn gewann im Parallelspiel mit 2:0 gegen den SV Sandhausen und feierte damit im letzten Heimspiel der Saison einen Dreier. Der SCP ging durch einen wunderschönen Distanztreffer von Muslija in Führung (27.), Klement, der bereits das Führungstor vorbereitet hatte, ließ in der 60. Minute das 2:0 folgen. Anschließend passierte nichts mehr. Bei Sandhausen riss im letzten Auswärtsspiel die Serie von acht Partien in der Fremde ohne Niederlage.

In Nürnberg herrscht Realismus - Werder setzt auf "etwas Verrücktes"

Am Sonntag (13.30 Uhr) greifen mit dem 1. FC Nürnberg und Werder Bremen die letzten beiden Aufstiegskandidaten ein. Für den Club sind die Hoffnungen bei sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei und drei sowie der deutlich schlechteren Tordifferenz gegenüber der Konkurrenz nur noch theoretischer Natur. "Um ganz oben zu landen, fehlt uns unter normalen Umständen noch ein Bisschen", gab Sportvorstand Dieter Hecking eine realistische Einschätzung vor den beiden letzten Spieltagen ab. Und so ist Hecking gemeinsam mit Sportdirektor Olaf Rebbe bereits dabei, den Kader für einen weiteren Angriff Richtung Oberhaus zu planen: Tom Krauß war nicht zu halten, doch Linus Tempelmann bleibt noch ein weiteres Jahr. Besonders im Blickpunkt steht aber die Verstärkung der Abteilung Attacke, nur 48 erzielte Tore sind unter den Top sechs der Tabelle mit Abstand der Tiefstwert. Kiel dagegen hat sich nach einer unruhigen Hinserie und dem Abgang von Trainer Ole Werner unter dessen Nachfolger Marcel Rapp stabilisiert und den Klassenerhalt nach nur einer Niederlage aus den letzten sechs Ligapartien (2 Siege/ 3 Unentschieden/1 Niederlage) schon längst in der Tasche. Holstein nutzt das ruhige Fahrwasser und ermöglicht es dem aus der Ukraine geflüchteten Denys Miroshnichenko, sich bei der KSV im Training fitzuhalten.

Hinter Werder Bremen liegt ein Wellental der Gefühle. Nach dem 4:1-Sieg auf Schalke wurden die Hanseaten nahezu schon als Aufsteiger gefeiert, nach dem 2:3 bei Holstein Kiel befand sich Werder dann plötzlich im Tal der Tränen. "Die Wahrheit liegt in der Mitte", betonte Coach Werner, und gab sich vor dem Duell bei Absteiger Erzgebirge Aue bewusst unbeeindruckt von dem ganzen Auf und Ab, das dem SVW nun wieder in die Karten spielt. Durch Darmstadts Niederlage in Düsseldorf hat Bremen den direkten Wiederaufstieg wieder in eigener Hand. Auch wenn das Thema natürlich noch nicht durch ist, wie Werner weiß: "Da passiert in der Regel noch mal etwas Verrücktes."

Selbstvertrauen für die Abstiegsrelegation: Gelingt Dresden endlich der erste Sieg 2022?

Rein tabellarisch geht es in der Partie zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden nur noch um wenig. Der KSC könnte sich aber noch ein paar Plätze nach oben arbeiten und damit seine Position für die Verteilung der TV-Gelder verbessern. Nicht unerheblich, müssen die Badener doch ab Sommer einen Ersatz für Philipp Hofmann suchen. Den Angreifer, der seit 2019 in 94 Ligapartien 48 Tore für den KSC erzielte und damit rein rechnerisch in jeder zweiten Partie knipste, zieht es zu Bundesligist VfL Bochum. Dresden steht bereits als Teilnehmer der Abstiegs-Relegation fest. Für die Sachsen gilt es besonders, mit einem Sieg für die Verlängerung im Kampf gegen den Abstieg Selbstvertrauen zu tanken. Denn ein Dreier ist den Dynamos im Jahr 2022 bisher noch nicht gelungen.

