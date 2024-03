HSV: Letzte Hoffnung Freiburg?

Das 1:2 gegen den VfL Osnabrück ruft Erinnerungen an eine "Krankheit" hervor, die der Hamburger SV in den zurückliegenden beiden Jahren eigentlich besiegt zu haben glaubte: Aussetzer gegen Kellerkinder, die in der nun bald sechsjährigen Zweitligageschichte schon oft entscheidend für das Scheitern waren.

Die Heimpleite gegen die Niedersachsen vom vergangenen Sonntag hat eine besondere Note, denn schon das Hinspiel an der Bremer Brücke im Herbst war mit 1:2 verloren gegangen. Das bedeutet: Das Schlusslicht holte ein Drittel seiner 18 Punkte und zwei von drei Saisonsiegen gegen die Hanseaten.

Die Schreckensbilanz gegen den VfL in dieser Spielzeit weckt Erinnerungen an vorheriges Scheitern, unter eigentlich immer anderen Trainern. 2018/19 verlor der HSV, damals noch mit Hannes Wolf an der Seitenlinie, im Saisonendspurt daheim gegen zwei spätere Absteiger - am 29. Spieltag 1:2 gegen Magdeburg und am 32. Spieltag gegen Ingolstadt mit 0:3. Zwei entscheidende Mosaiksteine für den "Ligaverbleib".

In der Spielzeit darauf kostete mit Dieter Hecking ein desaströses Heim-1:5 gegen das zu diesem Zeitpunkt bereits gerettete Kellerkind SV Sandhausen den Relegationsplatz; 2020/21 waren wieder Pleiten gegen zwei Absteiger mitentscheidend: Am 22. Spieltag ein 2:3 als Spitzenreiter (mit Daniel Thioune) beim Letzten Würzburg, und am 33. Spieltag ein 2:3 in Osnabrück (unter Anleitung von Horst Hrubesch), das alle Aufstiegs-Chancen raubte. Ein nicht erklärbares Phänomen, das unter Ex-Trainer Tim Walter, in der Form nicht aufgetreten ist.

Baumgart: "Es geht nicht um Qualität der Mannschaft"

Steffen Baumgart hat den HSV als bekennender Anhänger schon länger intensiv verfolgt und sieht die Gründe in der Mentalität. Und zwar im gesamten Umfeld dieses einst so glorreichen Klubs. Schon vor der Pleite gegen Osnabrück hatte er erklärt, in der Hansestadt müsse die Denke "klein gegen groß" raus aus den Köpfen. Nach dem 1:2, das allerdings weniger an Hochmut als vielmehr an spielerischer Armut lag, erklärt der 52-Jährige: "Es gibt Gründe, weshalb dieser Verein und wir so lange in der 2. Liga sind. Diese Gründe haben nie etwas mit der Qualität zu tun gehabt."

Diese sah er in allen Jahren als ausreichend vorhanden an, stattdessen sagt er: "Es hat damit zu tun, dass ich über Grenzen gehen muss. Ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden. Es geht nicht um Qualität der Mannschaft, sondern darum, dass ich das, was ich an Qualität habe, auch mit Willen rüberbringe. Wenn du gegen einen Gegner wie Osnabrück spielst, der um sein Leben kämpft, dann musst du genau das zuallererst auch tun."

Baumgart sieht also sehr wohl ein Muster darin, dass der HSV in der Vergangenheit schon häufiger letztlich entscheidende Punkte gegen Abstiegskandidaten und spätere Absteiger weggeworfen hat. Immerhin, die Statistik hält noch einen kleinen Hoffnungsschimmer bereit. Dass eine Mannschaft, die beide Duelle in einer Saison gegen einen Letzten verloren hat, trotzdem aufgestiegen ist, gab es durchaus, es liegt allerdings lange zurück: In der Saison 1997/98 verlor der SC Freiburg zwei Mal gegen den FSV Zwickau und ging dennoch hoch.