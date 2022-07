HSV läuft in Sondertrikots gegen Rostock auf

Der Hamburger SV läuft in seinem ersten Zweitliga-Heimspiel der Saison 2022/23 in Sondertrikots auf - zu Ehren der verstorbenen Vereinslegende Uwe Seeler.

Das besondere Trikot ist als "Hommage an den größten HSVer aller Zeiten" zu verstehen, wie der HSV auf seiner Website schreibt. Das Heimtrikot der Rothosen ist im Heimspiel gegen Hansa Rostock am Sonntag "auf dem linken Ärmel mit Seelers Rückennummer 9 versehen, auf der Brust gedenkt ein zweizeiliges "UNS UWE" an die am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorbene Vereinsikone". Zudem ist in den Rückennummern der HSV-Profis eine weitere, kleine Nummer 9 in Weiß eingearbeitet.

In den kommenden Tagen sollen diese einzigartigen Trikots zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung versteigert werden. Einen ausdrücklichen Dank sprach der HSV seinen Sponsoren und Ausrüster Adidas aus, die auf diverse Logo-Präsenzen an diesem Spieltag verzichten.

Die Hamburger werden beim Aufwärmen zudem ein Aufwärmshirt in Gedenken an den Rekordtorschützen des HSV tragen. Das in Schwarz gehaltene T-Shirt zeigt auf der Brust ein schwarz-weißes Jubelfoto Seelers, der Rücken ist wiederum mit der Nummer 9 und einem einzeiligen "UNS UWE"-Schriftzug versehen.