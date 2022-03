HSV-Krise dieses Mal schon vor dem April

Mit der Vergangenheit des Hamburger SV, das hat Tim Walter schon häufig betont, hat er wenig zu tun. Doch auch in der Gegenwart türmen sich altbekannte Probleme auf.

Wieder hat der einstige Bundesliga-Dino eine glänzende Ausgangsposition im Aufstiegskampf verspielt. Dieses Mal schon vor Beginn des Monats April, in dem die Hanseaten in drei Jahren Zweitligazugehörigkeit noch nicht ein einziges Punktspiel gewonnen haben.

Die Leichtigkeit verloren

Das schmeichelhafte 1:1 in Düsseldorf bedeutete das vierte sieglose Spiel in Folge. Weitaus besorgniserregender noch als das Resultat bei der wieder erstarkten Fortuna ist der Vortrag. Weil er erstmals von jener Schwerfälligkeit geprägt war, die in den Vorjahren regelmäßig ein Grund für das Scheitern war.

Last-Minute-Torschütze Robert Glatzel beklagte die "auf jeden Fall schwächste erste Halbzeit der Saison, es hat insgesamt einiges gefehlt." Walter zählt in seiner Analyse auf, was genau: "Wir haben zu keiner Zeit auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben, waren extrem behäbig, hatten keine Energie, viele leichte Ballverluste und nicht die Intensität für unser Positionsspiel."

Das darf keine Ausrede sein. Tim Walter

Die vorangegangene Woche mit der Corona-Welle wollte der 46-Jährige ausdrücklich nicht als Grund für den eklatanten Leistungseinbruch anführen. "Das", sagt er, "darf keine Ausrede sein. Der Gegner hatte mit dieser Thematik auch zu tun und hat viel mehr Energie auf den Platz gebracht." Walter rühmt zwar, dass seine Elf nie den Glauben verliere, "und dafür haben wir uns spät belohnt", der Glaube allein aber wird nicht reichen für die großen Ziele, wenn wieder Eckpfeiler in der entscheidenden Phase wegbrechen.

Kittel exemplarisch

Sonny Kittel stand in den beiden Vorjahren exemplarisch dafür, dass Potenzial und Widerstandskraft im Endspurt nicht in Einklang zu bringen waren. Unter Walter hatte der 29-jährige Mittelfeld-Chef riesige Schritte nach vorn gemacht, war in vielen engen Partien der Unterschiedspieler - in den zurückliegenden drei Pflichtspielen aber tauchte er ab.

Eine Resthoffnung bleibt

Die nächste Krise zur Unzeit oder nur eine normale Delle im Verlauf einer Saison? Der Chef hatte am Samstag den früh eingewechselten David Kinsombi in der Schlussphase wieder ausgewechselt, weil er einen frischen Impuls setzen musste "und ich wollte Sonny nicht runterholen." Der trat immerhin den Eckball, dem der Ausgleich entsprang. Ein ganz kleiner Rettungsanker vor der nun anstehenden Länderspielpause. Die beginnt mit einem Heim-Doppelpack gegen Paderborn und der Nachholpartie gegen Aue - im bisher für den HSV so verflixten Monat April.