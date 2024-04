HSV: Kranker Glatzel stellt die Weichen

Vor einer Woche schien die Stimmung in Hamburg gekippt, in der Nacht vor dem Spiel in Braunschweig stand dann der Einsatz des Torjägers auf der Kippe - am Ende lief Robert Glatzel auf und eröffnete mit einem Doppelpack den Torreigen. Dreht der HSV nach dem 4:0 nun auch Stimmung und Saison?

Vorbereiter und Torschütze: Ransford Königsdörffer und Robert Glatzel (re.). IMAGO/Lobeca