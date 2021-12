HSV klettert auf Platz drei - Männel schenkt Dresden den Derbysieg

Zum Abschluss des 17. Spieltags in der 2. Liga hat sich der Hamburger SV auf Platz drei vorgeschoben. Dynamo Dresden feierte einen glücklichen Derbysieg, während Karlsruhe das Spiel gegen Heidenheim drehte.

Glatzel-Doppelpack gegen Hansa

Vom 7. auf den 3. Platz: Der 17. Spieltag ist ganz nach dem Geschmack des Hamburger SV gelaufen. Beim 3:0 gegen Hansa Rostock am Sonntag ließen die Rothosen nichts anbrennen - Glatzel (8.) und Reis (18.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. In der Schlussphase legte Glatzel einen weiteren Treffer nach (80.) und machte den Sack damit endgültig zu. Trotz der Niederlage im ersten Pflichtspiel gegen den Nord-Rivalen seit mehr als 13 Jahren hat Hansa weiter fünf Punkte Abstand zur Abstiegszone.

Glücklicher Derbysieg für Dresden

Denn Aue - auf Relegationsplatz 16 - verlor ebenfalls. Dynamo Dresden entschied das Sachsenderby im Erzgebirge durchaus glücklich für sich. Dem Duell fehlte es lange an Tempo und Intensität, sodass letztendlich ein schlimmer Fehlpass von Männel die Entscheidung brachte: Königsdörffer nahm das Geschenk des Aue-Keepers dankend an (61.). Dresden schob sich durch den 1:0-Sieg zum Abschluss der Hinrunde auf Rang elf vor und verschärfte die Sorgen bei den Veilchen.

KSC beendet Heidenheimer Siegesserie

Der 1. FC Heidenheim musste sich nach zuvor drei Siegen in Serie beim Karlsruher SC geschlagen geben - und das trotz Führung durch Kleindienst (6.). Batmaz schlug jedoch prompt zurück und drehte das Spiel später auch noch (8./39.). Als Wanitzek nach einem Handspiel von Busch per Strafstoß auf 3:1 erhöhte, schien die Partie bereits entschieden. Kleindienst per Kopf machte sie aber nochmal spannend. In der Nachspielzeit wurde ein weiteres Tor des Stürmers wegen Abseits zu Recht nicht anerkannt, es blieb beim 3:2-Heimsieg des KSC.

Hartels Nummer 1, Hennings Nummer 9 - kein Sieger in Düsseldorf

Am Samstagabend stoppte Düsseldorf die Siegesserie von Herbstmeister St. Pauli. Die Kiez-Kicker verpassten beim 1:1 trotz Führung den vierten Dreier in Folge. Die Fortuna trotzte nach dem überraschenden 3:1 beim Tabellenzweiten Darmstadt nun auch dem Spitzenreiter. Nach rasantem Beginn und viel Leerlauf ging es torlos in die Kabine. Nach Hartels Tor-Debüt schien St. Pauli auf Kurs, doch Hennings Saisontor Nummer 9 machte den Hamburgern einen Strich durch die Rechnung.

Patric statt Luca: Darmstadt gewinnt das Topspiel in Paderborn

Keiner sprang höher: Patric Pfeiffer (2.v.r.) traf entscheidend. imago images/Ulrich Hufnagel

In Ostwestfalen trafen am Samstagnachmittag zwei offensivstarke Aufstiegsaspiranten aufeinander, die zuletzt unterlegenen Darmstädter (1:3 gegen Düsseldorf) waren in Paderborn (drei Remis in Folge) zu Gast. Ein paar Hochkaräter gab es vor der Pause zu sehen: Srbeny und Justvan auf der einen sowie Honsak und Tietz auf der anderen Seite hätten für Zählbares sorgen können. Die Partie blieb nach Wiederanpfiff intensiv, doch die klaren Chancen blieben nun aus. In der Schlussphase roch es bereits nach dem nächsten Paderborner Remis, doch nach einer Ecke stieg Patric Pfeiffer am höchsten und erledigte, was sein Namensvetter nicht mehr erledigen konnte (81.). Torjäger Luca (12 Saisontore) war verletzungsbedingt kurz nach der Pause ausgewechselt worden. So wurde diesmal der andere Pfeiffer zum Matchwinner - Big Points für die Lilien, die die Hinrunde auf Rang zwei beenden und nun "nur" noch vier Punkte Rückstand auf St. Pauli haben.

Kiel holt einen Punkt gegen effiziente Sandhäuser

Das seit vier Spielen sieglose Sandhausen reiste nach Kiel, das wieder auf Dähne im Tor setzte. Nachdem Bartels an Drewes gescheitert war (9.), machte Pichler in der 19. Minute alles richtig und netzte zur Führung ein. Nur sieben Minuten später schlug der SVS zurück, Soukou traf mit der ersten Chance für die Sandhäuser zum Ausgleich (26.). Die Partie verlor danach an Attraktivität, Chancen gab's auch im zweiten Abschnitt lange nicht zu bestaunen. Erst nach einer Stunde änderte sich das, und zwar dank Kiel - Reese und Bartels ließen kurz nacheinander gute Chancen aus. In der 72. Minute aber die kalte Dusche für immer stärkere Kieler: Sandhausen stellte diesmal in Person von Zhirov pure Effizienz unter Beweis und ging erstmals in Front. Die Ostseestädter steckten nicht auf und nutzten einen Lapsus von Keeper Drewes zum 2:2-Endstand - Skrzybski hatte leichtes Spiel.

Dabrowski ärgert Rehm: Hannover im Mittelfeld angekommen

Bei Ingolstadt feierte Rüdiger Rehm sein Debüt als Trainer, sein Gegenüber Christoph Dabrowski war mit einem 1:0 gegen den HSV in seine Zeit als Interimscoach gestartet. Auch in Oberbayern lief es zunächst wie gewünscht, Hoffenheim-Leihgabe Beier traf in der 9. Minute erstmals für die 96er. Die erste Hälfte hatte aber noch mehr Höhepunkte zu bieten: Erst stellte Gaus den Ausgleich her (29.), ehe Maina die Niedersachsen wieder in Front brachte (37.). In der 62. Minute wähnte sich Hannover erneut im Ziel, doch Beisters Treffer wurde wegen Abseits die Anerkennung verweigert. Es reichte jedoch auch so für Hannover, das mit Dabrowski nun zwei Siege in zwei Spielen geholt hat und im Mittelfeld angekommen ist.

Schalke und Nürnberg schenkten sich nichts im Verfolgerduell. imago images/Zink

Schäffler-Eigentor bringt S04 in die Spur

Einen aufregenden Fight lieferten sich am Freitagabend Schalke und Nürnberg. Im Duell der beiden Altmeister - S04 sieben Titel, der Club neun - gab es im ersten Durchgang neben einigen Chancen je einen Pfostentreffer, ein Tor für die Königsblauen durch Ouwejan (20.) und einen nicht gegebenen Treffer des FCN, was für viel Aufregung sorgte. Die Gäste holten das Tor zu Beginn von Durchgang zwei durch Nürnberger nach, ein Eigentor von Schäffler verhalf Schalke letztlich in die Spur. S04 - erneut ohne Cheftrainer Dimitrios Grammozis - legte doppelt nach, und am Ende stand ein 4:1, mit dem Schalke am FCN vorbeizieht und zum Hinrundenabschluss oben anklopft.

Sechs-Punkte-Start für Werner auf der Werder-Bank

Mit Bremen hat auch der zweite Bundesliga-Absteiger Kontakt nach oben aufgenommen, das 3:2 in Regensburg - nur noch zwei Zähler besser - war der zweite Dreier unter Ole Werner. Zunächst sah es aber nicht nach einem Sechs-Punkte-Start für den neuen Werder-Coach aus, beim ersten Liga-Duell überhaupt zwischen beiden Teams führte der Jahn früh nach einem Standard durch Breitkreuz. Bremen schüttelte sich, fand ins Spiel und kombinierte sich noch vor der Pause zum Ausgleich durch Bittencourt. Friedl (59.) und Ducksch (89.) drehten das Spiel. Am Schluss wurde es nochmal spannend, nachdem Singh (90.+2) verkürzte und ein weiterer Jahn-Treffer nicht anerkannt wurde.