HSV: Kein Sieg gegen die Zweifel

Der Hamburger SV hat den lang ersehnten zweiten Auswärtssieg der Saison eingefahren, ist beim 2:0 in Nürnberg zudem ohne Gegentor geblieben - und hat doch die Zweifel daran, im dritten Anlauf mit Tim Walter und mit dessen Spielidee an Ziel kommen zu können, nicht ausgeräumt.

80 Minuten lang lieferte die HSV-Elf eine Aneinanderreihung von Argumenten, weshalb es eigentlich nicht weitergehen kann wie bisher. Er war pomadig und ideenlos im Spiel mit dem Ball, ließ im Rückwärtsgang so große Löcher, dass selbst Club-Keeper Carl Klaus staunte: "Wir hatten unfassbare Räume für ein Zweitligaspiel."

HSV nicht aufsteigsreif

Exemplarisch für den Vortrag und für weite Teile dieser unzureichenden Hamburger Hinserie: Nach einem eigenen Eckball und einem anschließenden Ausrutscher von Levin Öztunali konnte Nürnbergs Benjamin Goller ungebremst auf das Hamburger Tor zulaufen, ehe er noch eingeholt wurde (20.). Wie so häufig spielte der HSV ohne Klarheit. Und wieder nahezu ohne Absicherung.

Zehn Minuten vor dem Ende dann traf Robert Glatzel, in der Nachspielzeit legte Jean-Luc Dompé nach. Der Doppelschlag sichert drei Punkte, die aber nicht kaschieren können, dass der HSV sich abermals nicht aufstiegsreif präsentierte.

Kein Sieg über die Zweifel

Das 2:0 vom Samstag ist kein Sieg über die Zweifel. Ganz offenbar auch nicht für Jonas Boldt. Der Sportvorstand stellt seinem Coach trotz des Dreiers keinen Freifahrtschein vor den nun anstehenden Zukunftsgesprächen aus. "Ich habe immer eine Richtung im Kopf. Wir wissen, dass Fußball ein dynamisches Geschäft ist", sagt der 41-Jährige und führt aus: "Ich werde mich jetzt nicht zu irgendwelchen Floskeln hinreißen lassen, sondern wir werden unsere Arbeit ganz normal weitermachen. Dazu gehört eine etwas tiefergehende Analyse, aber die ist nicht fünf Minuten nach Spielende."

Von vornherein war klar, dass es zwischen dem finalen Spiel dieser enttäuschenden Hinserie und den Weihnachtsfeiertagen einen Gipfel geben wird. Dass dies die Spekulationen um Walters bevorstehende Ablösung befeuert hat, registriert sein Boss, sagt aber: "Ich habe diese Diskussion nicht aufgemacht und sehe keinen Grund, sie in die eine oder andere Richtung totzumachen."

Boldt vermeidet Bekenntnis

Boldts Aussagen sind, anders als im Sommer nach der verlorenen Relegation gegen den VfB Stuttgart (0:3, 1:3) kein Bekenntnis. Und dieses hat die Leistung auch nicht hergegeben. Seinerzeit hatte er sich bereits vor der Analyse öffentlich festgelegt, dass es mit Walter weitergehe, garniert mit dem Zusatz "selbstverständlich."

Nun erklärt er: "Natürlich gefällt es mir nicht, dass wir jetzt Dritter sind mit nur 31 Punkten. Vor allem nicht nach so einem guten Start. Wir haben ein paar Punkte liegen gelassen, wir werden es aber auch nicht nur darauf runterbrechen, sondern schauen, was die Gründe dafür sind." Über allem stehen für ihn diese Fragen: "Wo haben wir uns verbessert? Wo können wir uns weiter verbessern?" Und dann: "Man muss gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder vom Weg abgekommen sind, und was wir brauchen, um endlich unser Ziel zu erreichen."

Möglichst bis Weihnachten soll die Entscheidung stehen. Die Zweifel, in der bestehenden personellen Konstellation ans Ziel zu kommen, wurden in Nürnberg trotz des Sieges nicht ausgeräumt.