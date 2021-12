HSV-Juwel Alidou auf dem Sprung zur Eintracht

Weit über die Hälfte aller Bundesliga-Klubs ist oder war heiß auf Hamburgs Senkrechtstarter Faride Alidou. Jetzt scheint klar zu sein: Eintracht Frankfurt wird das Rennen machen.

Erst am 10. Spieltag der laufenden Saison gab Alidou sein Zweitliga-Debüt für den HSV, beim 1:1 gegen Düsseldorf am 16. Oktober. Nur kurze Zeit später war der 20-jährige Linksaußen in aller Munde. Zum einen wegen seines raketenhaften Starts mit aktuell zwei Toren und vier Assists bei nunmehr neun Zweitliga-Einsätzen. Zum anderen, weil der Vertrag des deutschen U-20-Nationalspielers mit togolesischen Wurzeln im kommenden Sommer ausläuft.

Das rief, mit Ausnahme der absoluten Top-Klubs wie Bayern und Dortmund, in den vergangenen Wochen praktisch die komplette Bundesliga auf den Plan. Die Anzahl der Klubs, die ein konkretes Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung dokumentierten, ist zweistellig. Kurz vor Weihnachten steht nun die Entscheidung Alidous bevor. Klarer Favorit ist Eintracht Frankfurt.

Zeitpunkt des Wechsels bleibt noch offen

Fest steht schon seit einigen Tagen: Anders als vom HSV angestrebt, wird der vielversprechende Youngster seinen Vertrag beim derzeitigen Zweitliga-Dritten nicht verlängern. Zu Wochenbeginn durften sich nach kicker-Informationen drei Bundesligisten noch ernsthafte Hoffnungen auf Alidous Zuschlag machen, unter anderem Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen. Nach kicker-Informationen ist Bayer inzwischen aber aus dem Rennen, die Eintracht in der Pole Position.

Offen bleibt nur, wann Alidous Entscheidung öffentlich kommuniziert wird - und wann der Wechsel tatsächlich über die Bühne geht. Der HSV will sein Eigengewächs grundsätzlich nicht ablösefrei verlieren, braucht es aber andererseits im Aufstiegsrennen. Der Spieler selbst könnte mit einem Verbleib bis Sommer sportlich wie wirtschaftlich bestens leben, ebenso die Eintracht. Ein mögliches Modell: Frankfurt sichert sich Alidou bereits jetzt für eine moderate Ablösesumme und leiht ihn vorerst wieder nach Hamburg aus. Bis Saisonende oder optional für eineinhalb Jahre. Etwaige Verhandlungen darüber stehen aber zwischen sämtlichen Beteiligten noch aus.