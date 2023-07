HSV: Jetzt auch noch Sorgen um Reis

Sportlich brachte nach dem 3:3 gegen Viktoria Pilsen und dem 1:4 gegen Red Bull Salzburg auch die Generalprobe am Samstag kein Positiv-Erlebnis für den Hamburger SV - doch am Ende des 1:2 bei den Glasgow Rangers überwogen vor allem außersportliche Themen. Denn die Personalnot spitzt sich weiter zu.

William Mikelbrencis und Ludovit Reis sind seit dem Wochenende neu im HSV-Lazarett, dem unverändert noch Sebastian Schonlau und Miro Muheim angehören. Mikelbrencis hatte die Vakanzen in der Viererkette während der Vorbereitung für sich genutzt. Nach einem schwierigen Premierenjahr an der Elbe mit nur sechs Einsätzen hatte sich der 19-jährige Franzose als Alternative auf der rechten und linken Außenverteidigerposition empfohlen, hätte im Ibrox-Park wohl ein Startelf-Mandat von Tim Walter erhalten: "Man vergisst immer, wie jung er ist", hatte der Coach bereits während des Trainingslagers in Kitzbühel erklärt, "aber er hat an sich gearbeitet und sich durchgebissen. Das gefällt mir."

Beim Abschlusstraining vor dem Abflug nach Schottland nun folgte der Rückschlag: Mikelbrencis hat eine Muskelverletzung an der Hüfte erlitten. Die Reise mit den Kollegen hat er zwar mitgemacht - aber ohne Aussicht auf einen Einsatz. Der Außenverteidiger wird mehrere Wochen ausfallen. Und ist womöglich nicht der einzige langfristige Ausfall.

In Abwesenheit von Schonlau hatte dessen neubestimmter Stellvertreter Reis den HSV in Glasgow als Kapitän angeführt und sich nach 57 Minuten an der linken Schulter verletzt. Eine genaue Diagnose steht noch aus, auf eine harmlose Blessur aber deutete der Abgang des Niederländers mit schmerzverzerrtem Gesicht, gestützt von den HSV-Medizinern, nicht hin.

"Ich habe die Szene nicht genau gesehen", sagte Walter, "Ludo lag auf einmal abseits des Rasens. Wir müssen die weiteren Untersuchungen abwarten." Die sollen nun in Hamburg stattfinden und werden mit Sorgen verfolgt. "Wir brauchen Ludo", sagt Keeper Daniel Heuer Fernandes und hofft auf eine rasche Rückkehr.

Ramos an beiden Gegentreffern beteiligt

Klar ist: Gehörig durcheinandergewirbelt ist die Wunschformation des Aufstiegskandidaten knapp eine Woche vor dem Start gegen Schalke schon jetzt: Mit Abwehr-Chef Schonlau und Linksverteidiger Muheim haben zwei Mitglieder der Viererkette das komplette Trainingslager und die Woche danach verpasst, auch Jonas David musste zuletzt aussetzen. Aufgrund der vielen Ausfälle feierte Neuling Guilherme Ramos in Glasgow sein Blitz-Debüt. Mit dem Ex-Bielefelder hatte Walter nach Schulter-Operation eigentlich erst im August gerechnet. Einen Einstand nach Maß indes legte der Innenverteidiger nicht hin - er war im ersten Durchgang an beiden Gegentreffern beteiligt.