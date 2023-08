HSV: Jatta und die neuen Argumente

Sein persönlicher Saisonstart verlief schleppend mit zunächst zwei Jokereinsätzen und hatte sogar schon einen Tiefpunkt: Beim 2:2 in Karlsruhe wurde Bakery Jatta erst ein- und dann wieder ausgewechselt. Seitdem aber läuft es beim Hamburger Publikumsliebling.

Vier Treffer in den zurückliegenden drei Pflichtspielen, die der 25-Jährige allesamt von Anfang an bestritt, sind der statistische Beleg für das Formhoch, auch die Energie ist zurück nach einer vergleichsweise schwerfälligen Vorbereitung. "Baka betreibt unglaublichen Aufwand, arbeitet unfassbar für die Mannschaft", lobt Keeper Daniel Heuer Fernandes - und freut sich, "dass er sich jetzt auch belohnt."

Enorme Physis und bedingungslose Bereitschaft

Denn Jatta schuftet nicht nur für alle sichtbar in den Partien außergewöhnlich, er macht auch im Alltag mehr als andere. Die Streuung bei seinen finalen Aktionen ist ein ewiges Thema, weil immer wieder mal gut gemeintes weniger gut zu Ende geht. "Aber er übt nach dem regulären Training noch extra Abschlüsse", verrät Heuer Fernandes, "arbeitet viel." Tim Walter bestätigt das: "Baka", schwärmt der Trainer, "hat Fähigkeiten, die andere nicht haben", und meint vor allem die enorme Physis und die bedingungslose Bereitschaft. "Dafür haben andere Fähigkeiten, die er nicht unbedingt hat. Aber er arbeitet daran." Der Effekt: Gegen Hertha traf der Gambier technisch perfekt zum wichtigen 1:0, in Hannover nun erzielte er das goldene Tor erneut mit selten gesehener Präzision. "Arbeit", urteilt Heuer Fernandes, "wird belohnt. Und insbesondere Baka gönnt es jeder."

Jatta hat den holprigen Saisonstart damit hinter sich gelassen. Und auch den bitteren Sonntagnachmittag im Wildpark Anfang August. "Karlsruhe", weiß Jonas Meffert, "war kein schöner Tag für ihn. Aber er hat die richtigen Lehren daraus gezogen." Und hat sich nochmals in Position gebracht vor den anstehenden Vertragsgesprächen.

Der HSV muss bieten

Im kommenden Sommer endet Jattas Vertrag nach dann sieben Jahren in Hamburg, beidseitige Absichtserklärungen zu einer gemeinsamen Zukunft gab es bereits. Aber: Der Flügelstürmer hatte seinen aktuellen Vertrag vor fünf Jahren noch im Status des Jungprofis unterschrieben, gehört in einem Hamburger Kader, in dem die Gehaltskosten wieder angestiegen sind, nicht ansatzweise zu den Top-Verdienern. Damit nach Sebastian Schonlau und Jonas Meffert auch der nächste Eckpfeiler vorzeitig verlängert, wird der HSV ein finanziell deutlich verbessertes Angebot vorlegen müssen. Seinen Wert hat Jatta zuletzt nicht nur mit der gewohnten Energie, sondern auch mit Treffsicherheit nachgewiesen.