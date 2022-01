HSV ist der verdiente Stadtmeister - Club verschärft Düsseldorfs Krise

Am Freitagabend gewann der HSV das Stadtderby gegen St. Pauli und rückt den Kiezkickern auf die Pelle. Düsseldorf verlor auch gegen Nürnberg, ohne dabei ein Tor zu erzielen. Am Samstag geht es mit Werder und Schalke weiter.

So sehen Sieger aus: Kittel & Co. jubeln nach Jattas 2:1. Getty Images

Sowohl Gastgeber HSV (Elfmeterschießen gegen Köln) als auch St. Pauli (Überraschungssieg gegen Dortmund) hatten im DFB-Pokal überrascht und waren jeweils ins Viertelfinale eingezogen.

Im Stadtderby am Freitag waren zunächst die Rothosen tonangebend, Alidou (3.), Heyer (6., an den Pfosten) und Jatta (19.) verzeichneten Riesenchancen. Doch der Treffer fiel auf der anderen Seite: Amenyido köpfte nach einer Freistoßflanke quer auf Burgstaller, der das Leder aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückte. Kurz vor der Pause war St. Pauli-Keeper Vasilj bei einem Vuskovic-Kopfball zur Stelle, auch Glatzel verfehlte aus bester Position. Nach weiteren guten Chancen kam der HSV in der 58. Minute zum hochverdienten Ausgleich durch Schonlaus Kopfball. Doch damit nicht genug: Nach Kittels Steilpass jagte Jatta das Leder zum 2:1 in die Maschen (70.) - Spiel gedreht. Da Burgstaller mit einem Schlenzer (81.) und Dittgen in der Nachspielzeit an Heuer Fernandes scheiterten, blieb es beim 2:1 für den HSV, der nur noch drei Punkte hinter St. Pauli zurückliegt.

Düsseldorf verliert wieder zu Null - Dovedan läuft goldrichtig

Düsseldorf gegen Nürnberg, das war auch das Duell zweier Rückkehrer. Fortunas Hoffmann stand nach seiner Halswirbelsäulenverletzung erstmals seit November wieder auf dem Platz, Nürnbergs Köpke feierte sein Startelfdebüt nach vier Einwechslungen. Der Club legte einen klassischen Frühstart hin: Dovedan lief in den Schuss von Tempelmann und fälschte ihn unhaltbar für Keeper Kastenmeier ab (2.), Mathenia bewahrte den FCN in der 13. Minute mit einer Parade gegen Narey vor dem Ausgleich. In der 35. Minute verfehlte Bozenik nach einem Konter knapp das Tor - es blieb zur Pause beim 1:0 für den FCN. In der zweiten Hälfte wog das Übergewicht hin und her, Schindler kam per Kopf Zählbarem sehr nahe (54, Kastenmeier parierte). In der 79. Minute rettete Kraus kurz vor der Linie nach einem Schuss von Appelkamp, eine von ganz wenigen Torszenen im zweiten Abschnitt. Nürnberg nahm die Punkte mit und bleibt mit dabei im Aufstiegsrennen, Düsseldorf fuhr die dritte Ligapleite in Folge ohne eigenen Torerfolg ein.

Der 20. Spieltag im deutschen Unterhaus findet am Samstag seine Fortsetzung - etwa wenn der SV Werder Bremen beim SC Paderborn gastiert und den nächsten Dreier unter Neu-Coach Ole Werner anvisiert. Schalke tritt am späten Abend dann beim FC Erzgebirge an.