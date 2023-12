HSV: In Nürnberg und danach geht es um Walters Zukunft

Dass Jonas Boldt vor dem finalen Auftrag in diesem Kalenderjahr nicht bereit ist, die Trainerfrage zu diskutieren, ist keineswegs überraschend und in gewisser Weise konsequent. Dennoch geht es am Samstag in Nürnberg um die künftige Personalkonstellation. Einmal mehr ungewiss ist, in welcher personellen Konstellation.

Tim Walter stand am Sonntag auf dem Trainingsplatz und nicht kurzfristig zur Debatte. Der 48-jährige Badener steht aber auf dem Prüfstand. Sein Vertrag endet im kommenden Sommer, und ein Analysegespräch zwischen ihm, dem Sportvorstand und Sportdirektor Claus Costa war für die Woche nach der Partie im Frankenland ohnehin angesetzt. Klar ist nach der Fehl-Entwicklung der letzten Monate: Es geht kurz vor Weihnachten nicht um einen neuen Kontrakt, sondern um die kurzfristige Zukunft des Trainers. Und sicher auch um dessen Kompromissbereitschaft.

Boldt schätzt an Walter, dass dieser mit seiner gewissen Breitschultrigkeit wie lange zuvor kein Trainer vor ihm in der Hansestadt den Aufgeregtheiten zu trotzen vermag. Einfach ausgedrückt: Walter kann Hamburg! Aber kann Walter auch aufsteigen? Am Ende werden Fußballlehrer an Punkten und Entwicklungen abgerechnet. Seit der Länderspielpause im September bleibt beides in der gewünschten Form aus. "Wir haben zu viele individuelle Ausfälle", sagt Walter. Was er nicht sagt: Die Spieler auf ihr bestmögliches Leistungslevel zu führen, fällt in seinen Aufgabenbereich.

Fragezeichen bei van der Brempt - Hoffnung bei Ambrosius

Mildernde Umstände kann Walter in der Hinsicht beantragen, dass etliche Profis, gerade im Abwehrverbund, auch aufgrund von Blessuren nicht in Topform sein können. Sebastian Schonlau hat beinahe die komplette Halbserie verpasst, und zeigt doch auf Anhieb, wie wertvoll er für diese Mannschaft ist. Neben dem Kapitän und Abwehr-Chef scheint Walter nun den resoluten Zweikämpfer Stephan Ambrosius endlich als wertvoll ausgemacht zu haben, prompt fiel das Eigengewächs am Samstag auf den Rücken, und musste ebenso vorzeitig raus wie Ignace van der Brempt. Beim Rechtsverteidiger zwickt wieder die Muskulatur.

Während Ambrosius bis Nürnberg (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) fit werden soll, werden bei van der Brempt weitere Untersuchungen zum Wochenanfang Klarheit bringen. Fällt der Belgier aus, wird es personell eng für Walter: Mit Miro Muheim (Rotsperre) und Moritz Heyer (Gelbsperre) fehlen bereits zwei Außenverteidiger - er müsste sein Pärchen dann mit zwei 19-Jährigen, William Mikelbrencis und Nicolas Oliveira, bilden.

"Durch die vielen Verletzungen war es in der gesamten Hinrunde schwer, defensive Abläufe zu trainieren", sagt der Trainer. Wenn nach Nürnberg die Hinserie analysiert wird, geht es auch darum, wieviel Gewicht die Verantwortlichen diesem Umstand beimessen. Und wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit bewerten, mit verbesserter Personallage und unveränderter Personalkonstellation ans Ziel kommen zu können.