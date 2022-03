HSV III und Rugenbergen siegen - Reinecke vermasselt Meiendorf ersten Erfolg seit Oktober

Tabellenführer FC Süderelbe tat sich gegen Schlusslicht Meiendorf schwer, während Verfolger Tornesch deutlich in Hamm unterlag. Weiter die Erfolgswelle reiten der SV Rugenbergen und der Hamburger SV III.

Für den HSV Barmbek-Uhlenhorst werden es harte letzte Spieltage in der Oberliga Hamburg werden, um den Abstieg in die Landesliga noch abzuwenden. Zwar startete BU beim Hamburger SV III mustergültig und ging durch Desimeier, der im Zweikampf erst Burmeister abkochte und den Ball dann über Keeper Usta ins Tor hob (9.), in Führung, anschließend bekamen die Gäste allen voran Nikroo, der mit vier Toren überragender Spieler auf dem Feld war, aber gar nicht in den Griff. Beim Ausgleich staubte der 26-Jährige ab (18.). Das 2:1 erzielte er nach Vorarbeit von Erik, der ihn am Elfmeterpunkt bediente (32.). In der 40. Minute schnürte der gebürtige Iraner dann nach Vorlage von Burmeister, der seinen Fehler beim 0:1 wieder wettmachte, einen lupenreinen Hattrick. Und zum Abschluss erzielte er im zweiten Durchgang ins linke Eck mit seinem vierten Treffer den 4:1-Endstand für den Hamburger SV III (68.). Für BU, das 14 Punkte aus der Vorrunde mitgenommen hat, war es die Pleite im vierten Spiel der Abstiegsrunde. Und weil am Freitagabend der Hamm United FC fast zeitgleich den FC Union Tornesch nach einem sehr starken ersten Durchgang deutlich bezwang, rutscht der HSV Barmbek-Uhlenhorst noch tiefer in die Schleuderzone. Hinzukommt, dass BU die meisten Spiele der Liga bisher bestritten hat.

Hamm United übernahm gegen Union Tornesch sofort das Kommando und erspielte sich immer wieder gefährliche Torraumszenen. Von Union war dagegen bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit kaum etwas zu sehen - Knottnerus scheiterte an Medaiyese. Da stand es aber bereits 3:0 für die Heimelf. Nach einigen guten Chancen platzte in der 31. Minute nämlich der Knoten bei den "Geächteten". Baese tauchte gegen Rump zunächst noch ab, konnte den Ball aber nicht endgültig entschärfen. Miry stand goldrichtig und staubte zur Führung ab. Fünf Minuten später klingelte es erneut. Diesmal war es Baroni Badziak, der einen verunglückten Schussversuch über die Linie drückte. Und es sollte noch schlimmer für Union kommen. Noch vor der Pause lenkte Maack einen Cholevas-Freistoß unglücklich in die eigenen Maschen (43.). Im zweiten Durchgang verteidigte Hamm seinen Vorsprung mühelos, auch weil von Tornesch weiterhin kaum Gefahr ausging. Wenige Minuten vor dem Ende erhöhte Chovelas noch auf 4:0 vom Elfmeterpunkt (83.). Dem voraus ging ein unnötiges Foul an Rump. Hamm United hat nun 16 Punkte, der FC Union Tornesch bleibt bei 18 Zählern stehen.

Den ersten Sieg seit Oktober hatte der Meiendorfer SV vor Augen, gab diesen aber drei Minuten vor dem Ende noch aus der Hand. Zuvor hat Mohora den FC Süderelbe früh in Führung gebracht (12.). Ak (Elfmeter, 62.) und Jacob (82.) konnten das Ruder für das Schlusslicht aber im zweiten Abschnitt herumreißen. Allerdings hatte Reinecke für die Gäste noch einen Pfeil im Köcher (87.). Endstand 2:2. Der MSV bleibt damit im 15 Spiel in Folge ohne Erfolg. Der FC Süderelbe hat nun 21 Zähler und ein ordentliches Polster nach unter auf der Habenseite.

Der SV Rugenbergen hielt seine Siegesserie auch beim VfL Lohbrügge aufrecht und vergrößert dadurch seine Chancen auf den Klassenverbleib. Utcke brachte den SVR zunächst in Führung (34.), Bäker glich jedoch im zweiten Durchgang vom Elfmeterpunkt aus (62.). Schöttke war allerdings kurz vor Ende nochmals für die Gäste zur Stelle (89.) und besorgte mit dem 2:1 den vierten Sieg im vierten Spiel der Abstiegsrunde.