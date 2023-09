Doppelpack Rexhepi: HSV-U-21 macht gegen Hannover einen Schritt aus dem Keller

Am Dienstagmittag holten die Reserven des Hamburger SV und Hannover 96 ihr Regionalliga-Spiel nach. Die Heimelf behielt die drei Zähler bei sich.

Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt - Dienstagmittag, 13 Uhr - trafen sich die beiden Zweitliga-Reserven des HSV und Hannover 96 zur Nachholpartie des 7. Spieltages. Der HSV rotierte im Vergleich zur Auswärtsniederlage nur einmal: Appiah ersetzte Megeed in der Startformation. Hannover-Coach Daniel Stendel ließ derweil im Vergleich zum Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt Henze und Momuluh für Hollenbach und Chakroun auflaufen.

Hannover war von Beginn an die aktivere Mannschaft. Die erste Chance gehörte auch den Gästen, doch Mensah hielt gegen Busch im kurzen Eck die Kugel fest. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen auch die Hausherren besser ins Spiel. Doch Tormöglichkeiten waren in der ersten halben Stunde Mangelware.

Im Anschluss mussten die Gäste den restlichen Spielverlauf dann zu zehnt agieren, da Podrimaj nach seinem zweiten taktischen Foul mit der Ampelkarte vom Platz musste. Das nutzten die Hamburger direkt aus. Eine zu kurz geklärte Flanke landete am Strafraum bei Rexhepi, der zwei Gegenspieler aussteigen ließ und satt ins rechte obere Eck abschloss (34.). Doch noch kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen die Antwort. Nach einer Flanke von der rechten Seite traf Busch nur den Pfosten, den Abpraller hämmerte Matsuda ins Netz zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich (45.+2).

Rexhepi wird zum Matchwinner

Nach Wiederbeginn testeten die Hamburger direkt das Aluminium: Nach Ablage von Sanne schlenzte Kilo das Leder aus zentraler Position an den rechten Pfosten. In einer trotz des Platzverweises ausgeglichenen zweiten Hälfte suchten beide Mannschaften immer wieder den Weg nach vorne. Doch die beiden Reserven ließen zunächst die Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss vermissen: So verpasste der Hannoveraner Busch bei einem Schuss, auf der anderen Seite war es Sannes Kopfball, der nach einer Flanke knapp vorbeiging.

Es musste eine Standardsituation für die Hamburger helfen: Einen Freistoß von der Strafraumgrenze zirkelte erneut der Albaner Rexhepi punktgenau in den rechten Winkel (68.). Die Hannoveraner drängten anschließend auf den Ausgleich, doch oftmals war im letzten Moment ein Verteidigerbein dazwischen oder der starke Mensah im Kasten der Hausherren konnte parieren. Die letzte Chance bot sich Uhlmann in der Nachspielzeit, doch sein Kopfball nach einer Ecke ging knapp am Tor vorbei.

Am Ende stand ein knapper Heimsieg des HSV II gegen keinesfalls unterlegene Hannoveraner. Für die Hamburger Reserve geht es am kommenden Samstag Zuhause gegen Eimsbüttel weiter. Die Stendel-Elf muss einen Tag später zum Tabellenvierten Teutonia Ottensen.