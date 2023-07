HSV holt Van der Brempt aus Salzburg

Der HSV ist bei der Suche nach Außenverteidigern fündig geworden: Von Red Bull Salzburg kommt der Belgier Ignace Van der Brempt. Der 21-Jährige absolvierte am Dienstag seinen Medizincheck im Universitätsklinikum Eppendorf und wird für eine Saison ausgeliehen.

Am vergangenen Samstag hatten die Hamburger zum Abschluss des Trainingslagers noch eine empfindliche 1:4-Pleite gegen RB kassiert, drei Tage darauf nun haben sie einen Profi des letzten Testspielgegners einkassiert. Van der Brempt hatte gegen seinen neuen Verein bereits nicht mehr mitgewirkt, soll die rechte Abwehrseite entscheidend verstärken. Dort hatte aus Ermangelung an personellen Alternativen zuletzt William Mikelbrencis seine Bewährungs-Chance bekommen, während der in der Vorsaison auf rechts gesetzte Moritz Heyer links ausgeholfen hatte. Aber: Gerade gegen Top-Gegner, etwa in beide Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart (0:3, 1:3) hatte Heyer als nicht gelernter Rechtsverteidiger immer wieder seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Die Kaderplaner um Sportdirektor Claus Costa hatten Verstärkung auf dieser Position deshalb von Anfang an im Auge - und sind sicher, diese nun bekommen zu haben.

Nachdem Mikelbrencis, vor einem Jahr vom FC Metz verpflichtet, Heyer nicht verdrängen konnte, trauen die Verantwortlichen Van der Brempt diese Rolle zu. "Ignace passt mit seinem Profil optimal in unsere Planungen", sagt Costa, "er hat in den vergangenen Jahren in Spitzenteams gespielt, ist daher ständigen Erfolgsdruck gewohnt."

Salzburg zahlt fünf Millionen Euro

Im Januar 2022 ist der U 21-Nationalspieler - er gehörte auch zum belgischen Aufgebot während der EM in Georgien - für den stolzen Preis von fünf Millionen Euro vom FC Brügge zu Red Bull gewechselt. Der Durchbruch ist dem hochveranlagten Talent in der österreichischen Bundesliga indes noch nicht gelungen. Auch aufgrund von Verletzungen kam er in der abgelaufenen Spielzeit lediglich auf 15 Ligaeinsätze, fehlte in der Rückserie mehrere Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung.

Nun soll er die personell arg ausgedünnte Hamburger Abwehr nicht nur quantitativ aufrüsten, sondern auch qualitativ verstärken. "Er bringt die physischen, technischen und taktischen Voraussetzungen mit", lobt Costa, "außerdem hat er trotz seines noch jungen Alters schon internationale Erfahrung gesammelt."