HSV Hamburg verkündet fünf Abgänge

Während weiterhin ungewiss ist, ob der HSV Hamburg in der kommenden Bundesliga in der HBL spielen wird, hat der Verein nun fünf Abgänge bekannt gegeben. Zu ihnen zählen auch zwei langjährige Gesichter.

Zur neuen Saison wird der HSV Hamburg ohne seine beiden Aufstiegshelden Jens Vortmann und Thies Bergemann an den Start gehen. Auch Max Niemann, Dino Corak und Martin Risom verlassen den Verein zum Ende der Spielzeit.

Bei allen fünf Profis läuft der Vertrag aus und wird auch nicht mehr verlängert. Vortmann hat sich derweil sogar entschieden, seine Karriere nach der Spielzeit zu beenden.

Vortmann beendet Karriere

Der 39-Jährige startete seine Profi-Karriere 2005 bei den Füchsen Berlin in der zweiten Liga. Nachdem er bereits in der Saison 2015/2016 in der Hansestadt gespielt hatte, kam er nach seinen Stationen in Leipzig und Wilhelmshaven 2021 zurück nach Hamburg.

Insgesamt stehen für den zehnmaligen Nationalspieler 569 Pflichtspiele in der Vita, dreimal gelang ihm dabei der Aufstieg in die erste Liga.

Während die Zukunft von Bergemann, Corak und Risom noch ungewiss ist, steht der neue Verein von Eigengewächs Niemann bereits fest. Der Mittelmann wechselt zum Oberligist TSV Ellerbek.