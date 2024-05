HSV Hamburg: "So wollen wir uns zu Hause nicht präsentieren"

Im Nachholspiel vom 20. Spieltag musste sich der HSV Hamburg gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 30:41 (11:18) geschlagen geben. Nur beim 4:3 lag der HSVH vorne, bevor die Flensburger die Führung übernahmen und sich Stück für Stück absetzten. Die Stimmen zum Spiel:

Bereits zur Halbzeitpause musste Hamburgs Kapitän Niklas Weller beim Stand von 11:18 die Überlegenheit der Flensburger anerkennen: "Es ist einfach eine brutale Qualität bei Flensburg auf allen Positionen". Ausschlaggebend für den Sieben-Tore Rückstand machte er besonders die vielen Fehlwürfe: "Wenn du gegen Flensburg mehr verwirfst als Flensburg und dazu noch mehr technische Fehler machst, dann sieht es genauso aus, wie es aussieht. Dann ist es brutal schwer. Es ist gerade die erste und zweite Welle, was uns neben unseren eigenen Fehlern das Genick gebrochen hat."

Auch nach der Pause drückte die SG weiter aufs Tempo und baute die Führung nach und nach aus. "Man hat dann doch gesehen, dass die Kräfte bei uns aufgrund unserer mangelnden Alternativen im Rückraum irgendwann weg waren", so Leif Tissier nach Abpfiff am Dyn-Mikrofon. Hinzu kam dann auch die Torausbeute. "Die Verworfenen vorne ziehen dich dann nochmal runter. Dann ist Flensburg einfach in einen Lauf gekommen, den wir nicht mehr stoppen konnten. Da müssen wir uns einfach an die eigene Nase fassen, weil wir uns so zu Hause nicht präsentieren wollen", ärgert er sich nach der am Ende deutlichen Elf-Tore-Pleite.

"Ich bin natürlich glücklich, dass es heute so gut gelaufen ist. Ich bin immer froh, wenn ich meinen Teil zum Erfolg beitragen kann", strahlte Johannes Golla nach dem Spiel im Dyn-Interview. Mit acht Treffern aus neun Versuchen war er der beste Torschütze für seine Mannschaft.

"Alles in allem war es heute eine gute Leistung von uns als Mannschaft. Wir haben vor allem in der Abwehr in der ersten Halbzeit das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, von daher war es ein gelungenes Auswärtsspiel", so Golla. Mannschaftskollege Kevin Möller ergänzte, was schlussendlich spielentscheidend war: "60 Minuten Tempogegenstöße. Das haben wir heute hervorragend gemacht, von der ersten Sekunde an sind wir gelaufen. Dann haben wir auch die einfachen Tore bekommen."

Bereits in zehn Tagen kehren die Flensburger in die Barclays Arena zurück. Dann trifft die SG im Halbfinale der EHF Finals auf den rumänischen Spitzenclub Dynamo Bukarest. "Auf uns wartet noch ein Riesenhighlight in 10 Tagen. Hoffen wir, dass die Fans sich schonmal gute Plätze ausgesucht haben. Wir können glaube ich aufgrund des Standortvorteils mit viel Unterstützung unserer Fans rechnen und das wird ein Riesending für uns", blickt Golla voraus. Auch Kevin Möller war die Vorfreude anzumerken: "Das ist immer besonders hier. Ich habe schon gute Erinnerungen vom Pokal-Final4. Ich freue mich riesig."

Vor den EHF Finals wartet auf die Flensburger am Sonntag mit dem Spiel in Eisenach allerdings eine schwere Auswärtsaufgabe in der Bundesliga. "Die wenigsten aus unserer Mannschaft haben schonmal dort gespielt. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre und sie haben auch diese Jahr gezeigt, dass sie vor allem zu hause jeder Mannschaft gefährlich werden können. Das wird eine unglaublich schwere Aufgabe."