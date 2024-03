HSV Hamburg nach Sieg glücklich: Rhein-Neckar Löwen ratlos

In der Handball Bundesliga haben die Rhein-Neckar Löwen nach drei wettbewerbsübergreifenden Siegen wieder verloren. Während sich der HSV Hamburg über eine Überraschung freute, waren die Hausherren gefrustet.

Die Hamburger profitierten in der Anfangsphase von einigen Unzulänglichkeiten in den Offensivaktionen der Gastgeber. Der niederländische Spielmacher Dani Baijens erzielte in der achten Minute das 5:3. Nach dem 9:6 (15.) durch HSVH-Kapitän Niklas Weller nahm Löwen-Trainer Sebastian Hinze die erste Auszeit.

Allmählich fanden die Gastgeber zu ihrem Rhythmus und glichen nach einem 8:12 (19.) beim 15:15 (27.) erstmals wieder aus. In der zweiten Halbzeit wiederholte sich aber das Geschehen. Erneut nutzen die Hamburger die Fehler der Löwen, erneut kamen die Gastgeber nach einem Vier-Tore-Rückstand wieder heran.

In der 51. Minute sah der Mannheimer Ymir Gislason nach einem Foul an Baijens die Rote Karte. Mit einem Fehlpass öffnete Löwen-Nationalspieler Juri Knorr dann die Tür zum Hamburger Sieg. Allerspätestens Dani Baijens tütete den Sieg 30 Sekunden vor Schluss mit dem 36:33 gegen die offene Manndeckung der Löwen ein.

"Unser Spiel, Männer!"

Zuvor hatte Kreisläufer Niklas Weller die letzte Hamburger Auszeit im Alleingang gehalten: "Everybody move, fucking move!", hatte die Nummer 13 geschrien, und angefügt: "Egal, was ist, Vollgas Rückzug! Wir kriegen kein schnelles Tor! Unser Spiel, Männer!" Und das war es. Die Hamburger feierten über zwei verdiente Punkte.

Das hatten sie auch Zoran Ilic zu verdanken, welcher in der Crunchtime mehrfach die entscheidenden Aktionen für die Hanseaten setzte. "Wir zeigen unseren Charakter und kämpfen bis zum Ende", sagte der Rückraumspieler nach dem Spiel am DYN-Mikrofon, und führte im Hinblick auf den Klassenerhalt aus: "Wir gehen das schrittweise an und versuchen in jedem Spiel gut zu spielen."

Torwart Jogi Bitter, während der Partie eher blass, sagte: "Wir sind natürlich super happy. Wir haben fast das gesamte Spiel über geführt, aber es schlug trotzdem hin und her und es gab viele wilde Aktionen auf beiden Seiten. Es ist ein echter Kampf gewesen, aber wir haben gemerkt, dass wir heute emotional überlegen sein können, weil die Rhein-Neckar Löwen durchaus ein bisschen platt waren. Dass wir hier so - völlig überraschend - zwei Punkte mitnehmen können, ist natürlich genial!"

"Ich habe keine bessere Erklärung"

Weniger glücklich war logischerweise Olle Forsell Schefvert. Der Löwe war am DYN-Mikrofon sichtlich ratlos: "Beide Mannschaften stehen ganz gut in der Abwehr, aber der Ball kommt irgendwie ins Tor. Ich kann das nicht erklären. Es fühlt sich an, als hätten wir 40 Minuten in der Abwehr gestanden." Der Rückraumspieler schloss: "Aber wir haben verloren. Und das ist komplett scheiße, finde ich."

Von Florian Schmidt-Sommerfeld auf die starke Lücke in der Torwartleistung zwischen dem European League-Sieg gegen Hannover, bei dem David Späth 23 Mal parierte, angesprochen, entgegnete Schefvert: "Da kann man den Torwart oder die Abwehr kritisieren. Sie bekommen nicht so einfache Würfe, glaube ich. Klar, gegen Hannover hat er viele Extraparaden gehabt, wo man nicht erwartet, dass er den hält."

Dann kam der Rückraumspieler aber wieder auf die Abwehrleistung zurück, philosophierte kurz über die langen Abwehrphasen, und schloss: "Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es nervt unfassbar, aber ich habe keine bessere Erklärung." Birlehm und Späth kamen zusammen nur auf sechs Paraden.

» Detaillierter Spielbericht Rhein-Neckar Löwen - HSV Hamburg