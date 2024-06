HSV Hamburg nach Lizenzentscheidung "überglücklich und sehr erleichtert"

Große Erleichterung beim HSV Hamburg. Die Hanseaten haben die Bedingung, die das Schiedsgericht für eine positive Lizenz-Entscheidung aufgestellt hatte, fristgerecht erfüllt. Das bestätigte die Handball-Bundesliga am heutigen Mittwoch (5. Juni).

"Das Geld war bereits weit vor Ablauf der Frist am Dienstagvormittag auf dem Konto der HBL eingetroffen", betont der Klub entsprechende Medienberichte vom Vortag.

"Wir sind alle überglücklich und sehr erleichtert, dass sich nun alles zum Guten gewendet hat und wir jetzt endlich abschließende Gewissheit haben, dass wir die Lizenz für die kommende Saison sicher haben und in unsere vierte Spielzeit in der 1. Handball-Bundesliga gehen werden", erklärte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke.

"Wir haben unmittelbar nach dem Urteil des Schiedsgerichts am Donnerstag alles darangesetzt, dass die notwendige Überweisung schnellstmöglich getätigt wird und das Geld so früh wie möglich auf dem Konto der HBL landet", betont Frecke auch den Kampf gegen die Zeit nach der Mammutsitzung des Schiedsgerichts am vergangenen Donnerstag, die nach rund sechs Stunden endete.

Sportlich hatte der HSV Hamburg die Spielzeit mit 30:38 Zählern auf Rang 9 abgeschlossen. Das Team von Torsten Jansen hatte mit 1013 Toren die sechsmeisten Tore erzielt, haben aber mit 1077 Gegentoren die meisten Treffer kassiert.