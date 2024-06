HSV Hamburg holt Talent aus Kiel

Der Handball Sport Verein Hamburg verstärkt sich mit Handball-Talent Ben Levermann. Der 18-Jährige wechselt vom Nachwuchs des THW Kiel in die Hansestadt. Er hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und wird, so der HSV, "zum Profi-Kader gehören, aber auch Spielpraxis bei den Nachwuchsteams sammeln".

Mit Ben Levermann hat der Handball Sport Verein Hamburg zur neuen Saison einen Rückraumspieler mit Perspektive aus dem Nachwuchsbereich des THW Kiel verpflichtet. Der 1,95 Meter große Rechtshänder, der variabel im Rückraum einsetzbar ist und auch über Qualitäten in der Defensive verfügt, hat beim HSVH einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Levermann soll sowohl für die U19 in der neu gegründeten 1. Jugend-Bundesliga zum Einsatz kommen und gehört darüber hinaus auch dem Profikader von Trainer Torsten Jansen an. "Unter dessen Leitung erhält Levermann die Möglichkeit sich über regelmäßige Trainingseinheiten für Einsätze zu qualifizieren", so der HSV Hamburg in seiner Pressemeldung.

Levermann will nächsten Schritt gehen

Das Handballspielen lernte Ben Levermann, der vor den Toren Hamburgs in Tornesch aufgewachsen ist, bei der TuS Esingen, von der er zunächst 2019 per Zweitspielrecht und 2020 fest in den Nachwuchs des THW Kiel wechselte.

Nach vier Jahren beim THW freut er sich nun auf seine neue Herausforderung in Hamburg: "Hier beim HSVH bekomme ich die Chance, den nächsten Schritt in Richtung Profi-Handball zu gehen und werde alles geben, um diese zu nutzen. Zudem haben mich das Konzept und die Stimmung im gesamten Verein überzeugt."

Als bisher größten Erfolg seiner noch jungen Karriere sieht Levermann den Halbfinaleinzug um die deutsche Meisterschaft mit den Kielern im vergangenen Jahr. Auch bei DHB-Teams durfte Levermann bereits erste Erfahrungen sammeln und nahm an mehreren Lehrgängen der U17- und U18-Nationalmannschaft teil.

Beste Voraussetzungen zur weiteren Entwicklung

Nachwuchskoordinator Sven Rusbült ist froh, den talentierten Rechtshänder ab nächster Saison in den eigenen Reihen zu haben und sagt: "Es ist toll, dass wir einen Spieler wie Ben von unserem Weg überzeugen konnten. Er passt sowohl sportlich wie charakterlich perfekt in unser Anforderungsprofil eines ehrgeizigen und jungen Athleten. Die Kombination aus Nachwuchs und Profi-Team bietet die optimale Voraussetzung für ihn, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen."

Für Geschäftsführer Sebastian Frecke unterstreicht die Verpflichtung eines jungen, entwicklungsfähigen Nachwuchsspielers die Philosophie, die der HSVH in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert hat und auch künftig umsetzen will: "Wir wollen weiterhin talentierten Spielern die Chance geben, sich bei uns zu verbessern und sie so Schritt für Schritt an das Niveau der Handball-Bundesliga heranführen."

"Bei unserem Trainer-Team erhalten Nachwuchs-Akteure immer wieder die Möglichkeit sich unter Beweis zu stellen. Auch wenn nicht jeder Spieler den Musterweg eines Leif Tissiers oder Dominik Axmanns gehen kann, gab es auch in der vergangenen Spielzeit einige Debüts von Nachwuchs-Spielern bei den Profis. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ben einer der Nächsten ist", so Frecke weiter.