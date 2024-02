HSV Hamburg hält Leif Tissier für mindestens eine weitere Saison

Vor dem Spiel gegen die Füchse Berlin präsentierte der HSV Hamburg zunächst mit Martin Risom eine personelle Verstärkung für die Rückrunde, kurz darauf gab der Handball Bundesligist zudem die Verlängerung mit Leif Tissier bekannt.

Leif Tissier, hier im Pokal-Viertelfinale in der Vorwoche gegen Flensburg, wird auch nächste Saison für den HSV Hamburg auflaufen. Ingrid Anderson-Jensen

Auch in der kommenden Saison wird Spielmacher Leif Tissier für den Handball Sport Verein Hamburg auf der Platte stehen. "Er hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert und geht nun mit maximalem Fokus in die restlichen Saisonspiele", so der Handball Bundesligist, der kurz zuvor die Nachverpflichtung von Martin Risom bestätigt hatte.

Mit Moritz Sauter hat der Handball Sport Verein Hamburg für die kommende Saison bereits einen neuen Mittelmann verpflichtet und nun hat auch Leif Tissier offiziell ein Arbeitspapier für die neue Spielzeit. Der 24 Jahre alte Spielmacher, der bereits in der Jugend für den HSVH aktiv war und als 17-Jähriger in der Profi-Mannschaft von Trainer Torsten Jansen debütierte, hat seinen Vertrag vorerst für eine weitere Saison verlängert.

Leif Tissier ist beim HSVH Co-Kapitän und hinter Niklas Weller der dienstälteste Profi im Team. In dieser Saison stand er in allen 19 Spielen auf dem Feld, steuerte dabei 56 Tore und 46 Torvorlagen bei. Insgesamt hat er aktuell bereits 200 Liga-Spiele (607 Liga-Tore) für den neugestarteten Handball Sport Verein Hamburg absolviert.

Voller Fokus auf sportliche Leistung

"Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, den Vertrag jetzt zügig erstmal um ein Jahr zu verlängern, weil wir in der aktuellen Situation den vollen Fokus auf den Sport legen wollen. Die Gespräche über eine weitere Verlängerung setzen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt und in aller Ruhe fort", sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke.

"Ich möchte in den nächsten Wochen den maximalen Fokus auf unsere und meine Performance auf dem Spielfeld legen, damit wir schnell weitere Punkte sammeln können und Abstand zu den Abstiegsplätzen aufbauen", wird Leif Tissier in der Pressemeldung des Vereins zitiert.

Tissier fügt an: "Das ist aktuell für uns das Allerwichtigste und deshalb ist es für mich perfekt, dass wir meine Vertragssituation nun erstmal auf einfachem Wege bis 2025 geregelt haben und das Thema für den Moment vom Tisch ist. Und dann setzen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusammen und besprechen die darauffolgenden Jahre."

