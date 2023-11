HSV: Geheimer Test und neue Sorgen

Wegen der extrem angespannten Personallage vor allem in der Abwehr hatte HSV-Trainer Tim Walter wie schon im Oktober auch in dieser Länderspielpause keinen richtigen Testlauf geplant, ließ seine Profis am Mittwoch dann aber über zweimal 30 Minuten gegen Teutonia 05 spielen. Am Ende stand ein 2:1 und ein weiterer angeschlagener Profi.

Erlitt im geheimen Test gegen Teutonia eine Blessur am Knöchel: Lukasz Poreba. IMAGO/Oliver Ruhnke