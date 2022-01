Jattas satter Abschluss: HSV gewinnt das Stadtderby gegen St. Pauli

Der Hamburger SV hat nach zuvor fünf sieglosen Duellen mit St. Pauli mal wieder ein Stadtderby für sich entschieden. Zur Pause lagen die Hausherren noch zurück, doch Schonlau und Jatta brachten die Rothosen auf die Siegerstraße.

Freilich mit schweren Beinen, dafür aber euphorisiert durch ihre Pokal-Erfolge unter der Woche lieferten sich der Hamburger SV und der FC St. Pauli von Beginn an ein umkämpftes Derby. Die Hausherren legten derweil vom Anpfiff weg ein hohes Tempo vor, St. Pauli kam diesen in den ersten zehn Minuten in keinem Moment nach. Zudem gingen beinahe sämtliche Zweikämpfe an den HSV, bei dem im Vergleich zum Köln-Spiel nur Jatta für Wintzheimer von Beginn an dabei war.

Bereits nach drei Minuten hatte Alidou die erste große Chance der Partie, frei im Strafraum schoss der Youngster aber relativ deutlich drüber. Eine noch größere Möglichkeit hatte kurz darauf Heyer, der eine Kopfballverlängerung von Jatta aus kurzer Distanz an den rechten Pfosten köpfte (6.). Die starken ersten zehn Minuten der Hausherren schloss Muheim mit einem Schuss aus der Distanz ab, der leicht abgefälschte Versuch ging nur knapp drüber (10.).

Burgstaller vergibt und trifft

Mehr und mehr konnten sich die Kiez-Kicker, bei denen gegenüber dem Pokalcoup gegen Dortmund nur Vasilj für Smarsch zurück in die Startelf gerückt war, aus dem Dauerdruck des HSV befreien. Nach 16 Minuten schoss Burgstaller das erste Mal auf den Kasten der Hausherren, Heuer Fernandes hatte damit aber kaum Mühe. Die Intensität wurde in der Folge immer höher, wenngleich der Spielfluss an Präzision verlor.

Die Gäste fanden immer besser ins Spiel - und gingen trotzdem ein wenig aus dem Nichts nach einer halben Stunde in Führung: Amenyido köpfte eine Freistoßflanke von Smith quer durch den Fünfer, Burgstaller musste am ersten Pfosten nur noch einköpfen. Der HSV war nur kurz geschockt, handelte sich beinahe aber einen Strafstoß gegen sich ein: Alidou brachte Ohlsson im Strafraum zu Fall, die Szene wurde überprüft - ein Elfmeterpfiff von Sascha Stegemann blieb aber aus.

Vasilj erst stark, dann zurückhaltend

Erst kurz vor der Pause wurde der HSV wieder gefährlich, Vasilj war aber sowohl gegen Jatta (45.) als auch gegen den starken Kopfball von Vuskovic (45.+1) zur Stelle. Diesen Schwung nahm die Walter-Elf mit in den zweiten Durchgang, St. Pauli stand derweil wieder etwas tiefer. Reis meldete den HSV nach Wiederanpfiff mit einem Distanzschuss erstmals an, den Flatterball wehrte Vasilj mit einer Hand ab (48.). Zehn Minuten später war vom Schlussmann der Gäste jedoch nichts zu sehen, als Schonlau nach einer Ecke von Kittel aus zwei Metern zum Kopfball kam. Vasilj klebte auf der Linie und konnte den Einschlag nicht verhindern.

Mit dem Ausgleich im Rücken vergaß der HSV die schweren Beine immer mehr, die Kiezkicker forcierten derweil kaum mehr das Offensivspiel. Nach 70 Minuten hatte Kittel den nächsten Geistesblitz, als er Jatta mit einem feinen hohen Pass rechts im Strafraum bediente. Der Rechtsaußen schloss aus leicht spitzem Winkel ab und versenkte die Kugel sehenswert im linken Eck - 2:1 für den HSV.

Dittgen verpasst den späten Ausgleich

Erst in Rückstand liegend machten die Gäste dann wieder mehr nach vorne, so richtig gefährlich wurde es nach 81 Minuten: Bedient von Hartel schloss Burgstaller aus 13 Metern direkt ab, Heuer Fernandes war aber schnell unten und wehrte zur Seite ab. In der Folge rannte St. Pauli an, der späte Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen, da der eingewechselte Dittgen die letzte Chance der Partie vergab (90.+5).

So gewann der HSV mal wieder ein Stadtderby, das erste nach zuletzt fünf sieglosen Duellen mit den Kiez-Kickern. Zudem beträgt der Rückstand auf St. Pauli nur noch drei Punkte. Die Rothosen reisen am 21. Spieltag nach Darmstadt (Sonntag, 13.30 Uhr), wo das nächste Spitzenspiel ansteht. Auf St. Pauli wartet am Samstagabend (20.30 Uhr) das Heimspiel gegen Paderborn.