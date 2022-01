HSV verliert 1:5 - Walter: "Haben es nicht schlecht gemacht"

Der Hamburger SV musste gegen den FC Midtjylland eine deftige Testspielniederlage hinnehmen. Allzu kritisch wollte Trainer Tim Walter die Pleite nicht sehen.

HSV-Trainer Tim Walter schickte mit Vuskovic, Schonlau, Reis, Kittel und Jatta nur fünf Spieler von Beginn an auf den Rasen, die beim umjubelten Stadtderby-Sieg gegen den FC St. Pauli (2:1) in der Startelf standen. In daher ungewohnter Formation fingen sich die Hanseaten früh einen Treffer.

Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel schaltete Sisto schnell und platzierte den Ball rechts oben (7.). Die Antwort des HSV ließ nicht lange auf sich warten, Jatta köpfte nach Kittel-Flanke ein (11.).

Fünf Minuten Tiefschlaf

Hamburg agierte ordentlich, im Sturm in der Folge aber nicht zwingend genug - und der HSV leistete sich dann fünf Minuten Tiefschlaf. Isaksen mit einem traumhaften Schlenzer (33.), Lind mit einem trockenen Schuss (35.) und erneut Isaksen nach einem Johansson-Patzer (38.) brachten den dänischen Tabellenführer mit 4:1 in Führung. Eine Verletzung von Charles beendete den ersten Durchgang vorzeitig.

Chakvetadze-Debüt

Mit neuem Personal - auch Neuzugang Chakvetadze stand nun auf dem Platz - bemühte sich der HSV, die Dänen verteidigten aber geschickt. Vielmehr erhöhte Junior Brumado. Die Hamburger bissen sich auch weiter die Zähne aus und konnten sich keine Großchancen erarbeiten. Es blieb beim 1:5.

"Ein gebrauchter Tag"

"Wir haben es heute nicht schlecht gemacht", meinte Trainer Walter, "haben aber unsere Chancen nicht genutzt und den Gegner zu Toren eingeladen. Wir wollten das Testspiel gewinnen, unterm Strich war es dann aber ein gebrauchter Tag.“