HSV: Für Raab geht es um den nächsten Einsatz

Weil sich Tim Walter bewusst ist, dass Matheo Raab keine ganz normale Nr. 2 ist, hat Hamburgs Trainer den 24-Jährigen vor der Saison zu seinem Pokal-Torwart ernannt. Als dieser spielt der Schlussmann am Dienstag in Bielefeld also auch um seinen nächsten Einsatz.

Matheo Raabs Wechsel zum HSV im Sommer 2022 hatte in der Branche zum Teil Erstaunen ausgelöst. Der Grund: Der talentierte Keeper hatte in der Spielzeit 2021/22 maßgeblichen Anteil am Zweitligaaufstieg seines 1. FC Kaiserslautern, hatte dort den Status des absoluten Stammkeepers, in Hamburg hingegen war klar, dass Daniel Heuer Fernandes unangefochten die Nummer 1 ist. Raab entschied sich dennoch, unter anderem auch wegen dem jetzigen HSV- und früheren FCK-Torwarttrainer Sven Höh für den Norden, und sagt: "Ich habe nicht den Spielrhythmus. Aber die Trainingseinheiten sind auf einem unglaublich hohen Niveau, man darf sich nicht ausruhen. Ich denke, das hilft mir, um mein Level zu halten."

Die letzte Dienstreise am vergangenen Samstag war eine Besondere, weil sie an Raabs ehemalige Wirkungsstätte, den Betzenberg, geführt hatte - die aktuelle Dienstreise nach Ostwestfalen ist eine Besondere, weil sie zu seinem zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison führt. Schon beim Erstrundenduell mit Drittligist Essen (4:3 nach Verlängerung) stand Raab im Tor, er selbst entscheidet mit seiner Leistung bei der Arminia nun auch mit, ob noch mindestens ein weiterer Einsatz garantiert dazu kommt. "Es ist natürlich eine gewisse Anspannung da, aber die ist sehr positiv."

Die jüngste Entwicklung des Gegners hat Raab registriert. Arminia ist angekommen in der 3. Liga. "Die Formkurve in den letzten Spielen hat uns deutlich gezeigt, dass wir sie auf gar keinen Fall unterschätzen dürfen." Hamburgs Pokal-Torwart rechnet mit "einem heißen Kampf" um die Zulassung für die nächste Runde - und seinen nächsten Einsatz.

Ob Raab die einzige Rotation am Dienstag sein wird, ist offen angesichts der angespannten Personallage. Am Montag kehrte mit Flügelstürmer Jean-Luc Dompé nach Zwangspause wegen Schambeinproblemen eine Alternative ins Training zurück. Denkbar aber, dass Walter den Franzosen nicht direkt in eine englische Woche schickt, sondern versucht, ihn behutsam bis zum nächsten Zweitligaspiel am kommenden Samstag gegen Magdeburg aufzubauen.