HSV-Fehler auf allen Ebenen schreien nach einer schonungslosen Analyse

Der HSV hat auch im sechsten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga verpasst, und das Scheitern war lange nicht mehr so verdient wie in dieser Spielzeit. Fehler auf allen Ebenen schreien geradezu nach einer schonungslosen und ergebnisoffenen Analyse. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Steht vor ungemütlichen Wochen: Jonas Boldt. picture alliance/dpa/kicker