HSV eSport: Drei Verlängerungen - Eigengewächs 'HSVJeffrey' geht

Jeffrey "HSVJeffrey" Aninkorah verlässt den Verein. Im Gegenzug verlängerten gleich drei HSV-Akteure ihren Kontrakt.

Drei Jahre war Jeffrey "HSVJeffrey" Aninkorah im eSport-Team des Hamburger SV. Ab sofort trennen sich nun die Wege, wie der Klub verkündete. Der professionelle FIFA-Spieler werde sich "anderen Herausforderungen widmen."

"Gerade meine Teamkameraden werde ich extrem vermissen, da wir uns alle sehr gut untereinander verstehen. Auch die Liebe zum Verein hat sich in den letzten drei Jahren noch mal intensiviert. Nun ist es für meine persönliche Weiterentwicklung jedoch die richtige Entscheidung, den Verein zu verlassen, um neue Herausforderungen anzunehmen", erklärte Aninkorah.

Gute Freundschaft und Erfolge

Anfang 2019 spielte er sich beim "eSports goes Lloret“-Turnier in den Hamburger Fokus - zusammen mit Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin. Der Wettbewerb sei "nicht nur das Beste, was mir persönlich als Jugendlicher passiert ist, sondern auch der Beginn der unglaublichen Laufbahn meines guten Freundes Umut, der nun FIFA-Weltmeister und Deutscher Meister ist.“

Wohin 'HSVJeffrey' wechselt ist noch unklar - anders bei Daniel 'HSVDwelk' Dwelk, Steffem 'Funino' Pöppe und Thore 'HSV_Thore' Hansen. Alle drei verlängerten ihr Arbeitspapier. Philipp Hagemann, Koordinator eSports beim HSV, dazu:

"Daniel, Steffen und Thore haben in der vergangenen Saison mit ihren starken Leistungen dazu beigetragen, dass wir die erfolgreichste Clubwettbewerbssaison der HSV eSports-Geschichte spielen konnten. Mit ihren Qualitäten und der Identifikation mit dem HSV passen sie perfekt zu uns."