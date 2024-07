HSV: Erstes Treffen mit Selke

Seinen Wunsch nach einem zweiten wuchtigen Mittelstürmer hatte Steffen Baumgart schon häufiger hinterlegt und auch öffentlich gemacht - jetzt führt der Hamburger SV konkrete Gespräche mit Davie Selke. Zuerst hatte Sky berichtet.

Der 29-jährige Angreifer hatte unter Baumgart schon beim 1. FC Köln gespielt, war mit den Rheinländern im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen, sein bis 2026 datierter Vertrag hatte indes keine Gültigkeit für das Unterhaus. Auf Instagram hatte er sich zuletzt von den Kölner Fans verabschiedet und erklärt: "Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Es ist kein Geheimnis, dass ich es mir vorstellen konnte, den Weg mit euch weiterzugehen. Diese Chance wurde mir final genommen. Danke für die kurze aber intensive Zeit."

Die Gehaltsvorstellungen sollen eine Hürde beim Zukunfts-Poker gewesen sein - offenbar die Chance für die Hamburger. Am Dienstagabend war der Olympiateilnehmer von 2016 nach kicker-Informationen zu Gesprächen in der Hansestadt. Selke war in der abgelaufenen Spielzeit verletzungsbedingt auch nur 19 Einsätze gekommen, hat in diesen sechs Treffer erzielt. Mit seiner Größe und körperbetonten Spielweise würde er komplett dem Anforderungsprofil von Baumgart entsprechen.

Der 52-Jährige hatte schon bei seinem Dienstantritt im Februar betont, dass er gern mit zwei Stürmern angreifen lässt und hatte Selke beim FC nach einer schwierigen Karrierephase wiederbelebt. Verbindungen hat der Angreifer auch zu Stefan Kuntz. Unter dem neuen Sportvorstand wurde er 2017 in dessen Trainerzeit Europameister mit der deutschen U 21.

Bislang keine wirkliche Alternative zu Top-Torjäger Glatzel

Löst Selke nun ein Hamburger Problem? Denn: Bislang gab es keine wirkliche Alternative zu Top-Torjäger Glatzel, um mit gemäß Baumgarts Wunsch mit zwei Mittelstürmern zu spielen. Das wurde überdeutlich, als der 30-Jährige im Frühjahr wegen Oberschenkelproblemen fehlte, der im Januar verpflichtete Andras Nemeth sich aber nicht als gleichwertiger Ersatz aufdrängte. Der Ungar ist seit dem Februar des letzten Jahres, also seit eineinhalb Jahren, ohne Pflichtspieltor. Baumgart hat ihn zwar stets demonstrativ gelobt ("Für mich ist Andras ein sehr guter Stürmer"), einen Zugang für Angriffszentrum wünscht er sich dennoch.

Selke ist ein potenzieller Kandidat. Die ersten Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit haben in der ersten Wochenhälfte stattgefunden.