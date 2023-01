HSV erhält satte Derby-Rechnung vom DFB

Der Hamburger SV muss für Vergehen seiner Anhänger erneut tief in die Tasche greifen. Vor allem die Vorfälle beim Derby am Millerntor bestrafte das DFB-Sportgericht.

Das finale Spiel der vergangenen Zweitliga-Saison hatte den Hamburger SV wegen Pyrotechnik-Vergehen und Fan-Auseinandersetzungen noch einmal 37.000 Euro gekostet. Und auch in der neuen Spielzeit bleibt der HSV ständig im Visier des DFB-Sportgerichts.

Am Mittwochvormittag ahndete es im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss zwei weitere Fälle "eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" und sprach eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 72.200 Euro aus - die vor dem Hintergrund, dass die Strafen in der zweiten Liga niedriger ausfallen als in der ersten umso bemerkenswerter ist.

DFB zählt über 100 pyrotechnische Gegenstände im Derby

Maßgeblich für das Urteil waren die Vorfälle rund ums Hamburger Derby beim FC St. Pauli am 14. Oktober am Millerntor, das die Gäste mit 0:3 verloren. Nach DFB-Angaben schossen HSV-Zuschauer vor dem Anpfiff eine Rakete auf das Dach der Haupttribüne und brannten sechs weitere pyrotechnische Gegenstände ab - denen während der Partie satte 94 weitere folgten, wobei fünf Raketen auf dem Spielfeld landeten.

Ein kleiner Teil der 72.200 Euro betrifft das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 23. Oktober, in dem die Elf von Trainer Tim Walter mit 2:3 unterlag. Vor Beginn der Partie zählte der DFB im Hamburger Zuschauerbereich drei gezündete Rauchbomben.

Der HSV, der dem Doppel-Urteil bereits zugestimmt hat, kann immerhin bis zu 24.000 Euro der Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre.

Schon nach der Hinrunde steuern die Hamburger damit der 200.000-Euro-Marke zu. Neben zwei kleineren Geldstrafen über 600 bzw. 2000 Euro hatten sie im September vom DFB-Sportgericht bereits eine Rechnung über 93.300 Euro erhalten. Damals ging es um Pyrotechnik, Spielverzögerung durch Rauchentwicklung und ein diskriminierendes Banner.