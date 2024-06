HSV: Elfadli kommt im zweiten Anlauf

Bislang ist der Hamburger SV der einzige Zweitligist ohne einen feststehenden Sommer-Neuling. Doch pünktlich zum offiziellen Trainingsstart am Montag befinden sich zwei Personalien auf der Zielgerade: Aus Magdeburg kommt Daniel Elfadli und aus Prag Adam Karabec.

Zwei Neuzugänge für den Hamburger SV: Adam Karabec (li.) und Daniel Elfadli wechseln in die Hansestadt. IMAGO

Weil die UEFA wegen der Europameisterschaft noch Herr im Hamburger Haus ist, gibt es die HSV-Profis vorerst nicht für die eigenen Anhänger zu Gesicht. Die Leistungstests am Wochenende wurden im Universitätsklinikum Eppendorf absolviert, die erste Einheit auf dem Platz wird im Rahmen des ersten von zwei Trainingslagern in Schneverdingen stattfinden. In der Lüneburger Heide soll mit einem Jahr Verspätung auch Elfadli endlich Teil des HSV sein. Der 27-jährige Deutsch-Libyer war schon im vergangenen Sommer Wunschkandidat für das defensive Mittelfeld, die Hanseaten aber fanden keine Einigung mit dem 1. FC Magdeburg.

Nun sind die Voraussetzungen andere. Der in Leonberg geborene Defensivallrounder (spielte in der abgelaufenen Saison nicht nur auf der Sechserposition, sondern auch in der Dreierkette) hatte das Angebot zu einer Vertragsverlängerung ausgeschlagen, ist nur noch ein Jahr gebunden - und damit für die FCM-Verantwortlichen nicht mehr unverkäuflich.

Zuerst Verlängerung, dann Leihe

Elfadli war im vergangenen Sommer vor allem als Backup für Jonas Meffert vorgesehen, seit dem Trainerwechsel von Tim Walter zu Steffen Baumgart aber ist auch die Doppelsechs eine Variante. Elfadli könnte künftig also nicht nur anstelle von, sondern auch mit Meffert auflaufen. Bis zum Sonntagabend waren nur noch letzte Details zu klären, die Ablöse soll weniger als eine Million Euro betragen.

Der Fall Karabec ist ähnlich gelagert. Das 20-jährige Mittelfeldtalent, U-20-Nationalspieler Tschechiens, soll nach dem Abgang von Laszlo Benes zu Union Berlin für das offensive Mittelfeld kommen und ist mit dem HSV grundsätzlich einig. Karabec soll ausgeliehen werden, muss dafür aber erst noch seinen im kommenden Sommer bei Sparta auslaufenden Vertrag verlängern.

Hadzikadunic bleibt

Klarheit herrscht auch in der Personalie Dennis Hadzikadunic. Der 25-jährige Innenverteidiger war bislang nur bis zum 30. Juni ausgeliehen, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine aber ermöglicht eine weitere kostenfreie Leihe. Schon frühzeitig hatten der HSV und der Bosnier Einigkeit darüber erzielt, dass beide Seiten die unter Baumgart fruchtbar gewordene Zusammenarbeit fortführen wollen. Hadzikadunic war bereits bei den Leistungstests wieder dabei und bleibt Hamburger.