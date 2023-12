HSV: Ein Punkt für die Moral und eine bohrende Frage

Die Aufholjagd zum 2:2 und der damit verbundene Punkt beim Spitzenreiter St. Pauli sind positive Aspekte aus Sicht des Hamburger SV. Was der Teilerfolg nicht kaschieren kann, ist zweierlei: Die beiden Treffer waren die einzigen echten Möglichkeiten, und die erste Hälfte war wieder alarmierend.

Jonas Boldt verwies am "Sky"-Mikrofon nicht zu Unrecht darauf, dass dem ersten St.-Pauli-Treffer ein Stoß gegen Jonas Meffert und dem zweiten ein Regelverstoß beim Abstoß vorausgegangen war. Der Sportvorstand legt aber auch den Finger in die Wunde, und hätte sich insbesondere in der Entstehung des Slapstick-Eigentores von Daniel Heuer Fernandes eine andere Lösung als den üblichen Kurzpass-Aufbau aus dem eigenen Strafraum heraus gewünscht: "Was ich primär bemängele, ist, dass wir gerade das 0:1 am Millerntor kassiert hatten, dass die Stimmung großartig war und wir kein gutes Momentum hatten. Da kann man diese Situation auch anders lösen."

Andere Lösungen indes sind bei Tim Walter in der Regel nicht Programm - und obwohl der Trainer seiner Formation mit dem Einbau von Lukasz Poreba, der gegen den Ball als zweiter Sechser agierte, am Freitagabend mehr Stabilität zu verleihen versuchte und dafür Immanuel Pherai vorzog, ging sein HSV, wie so oft zuletzt in der Fremde, im ersten Durchgang regelrecht unter und war mit dem Pausen-Rückstand von 0:2 trotz der Umstände bei den Treffern noch gut bedient.

In den Verantwortungsbereich des Trainers fällt es, zu klären, weshalb Einbrüche dieser Art mit diesem aufgerüsteten Kader immer wieder passieren? Und in den Verantwortungsbereich von Boldt fällt es, zu beantworten, wie er damit umgeht? Bislang spricht für Walter, dass er und seine Mannschaft relativ regelmäßig Antworten finden, und mit Moral zurückschlagen. Dass das auf Dauer zu wenig ist angesichts des Aufstiegszieles, sagt aber unter anderem Mittelstürmer und 1:2-Torschütze Robert Glatzel: "Es passiert leider zu oft, dass wir immer erst auf die Schnauze fallen müssen, um dann aufzuwachen. Das gilt es auf jeden Fall anzustellen."

Auch Torwart Heuer Fernandes bemängelt: "Wir geben nie auf, aber wir bringen unsere Power erst nach der Pause auf den Platz." In die gleiche Richtung geht Pherai, der Schütze des zweiten Treffers: "Die erste Hälfte war nicht genug für den HSV." Und weil diese kein Einzelfall war, gibt es Diskussionsbedarf. Trotz des Punktes für die Moral.